Host City Workshop: Städte und Partner im Austausch

Auch wenn der Ball für die UEFA EURO 2024 erst am 14. Juni 2024 rollt, hat die Host City Düsseldorf gemeinsam mit vielen Gästen in der vergangenen Woche schon EURO-Luft geschnuppert: Am Rhein fand der 9. Host City Workshop statt, bei dem sich in regelmäßigen Abständen die Projektleiter der zehn Austragungsstädte der UEFA EURO 2024 mit der EURO 2024 zum Austausch treffen. In diesem Rahmen lernten die Host Cities erstmals die kommerziellen Partner der UEFA und der UEFA EURO 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli 2024) kennen. Die Marketingexperten aller zehn Standorte stellten den globalen Sponsorenmarken ihre Host-City-Konzepte vor - und damit auch die Vermarktungsflächen im Stadtgebiet.

Neben den Sponsorengesprächen wurden auch der Planungsstand der Vorbereitungen sowie aktuelle Themen vorgestellt und diskutiert. Darüber hinaus wurden die weiteren Schritte und Abläufe in allen Teilprojekten wie Mobilität, Sicherheit, Volunteers, Marketing und Kommunikation besprochen, um den teilnehmenden Mannschaften und Gästen aus aller Welt ein tolles Fußballerlebnis zu bieten. Die Workshops sind für die "Host Cities" unerlässlich: Neben dem Austausch untereinander sind auch Vertreter der EURO 2024 GmbH aus Frankfurt sowie des Europäischen Fußballverbandes (UEFA) aus der Schweiz vor Ort.

"Dieser ständige Austausch zwischen den Host Cities und den Verantwortlichen aus Frankfurt und der Schweiz ist eine der wichtigsten Säulen im Bemühen, dieses bundesweite Turnier erfolgreich zu organisieren", sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, der die Gäste - darunter Turnierdirektor Philipp Lahm, Turnierbotschafterin Célia Šašić, die Geschäftsführer der EURO 2024 GmbH, Andreas Schär und Markus Stenger, sowie den Leiter Sponsoring & Licensing der UEFA, Guillaume Sabran - bei einem Empfang am Mittwoch im Rheinturm begrüßte.