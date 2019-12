Host City Workshop: "Mit den Städten als Mitspieler"

Noch 1695 Tage. So viel Zeit bleibt noch bis zur UEFA EURO 2024 in Deutschland. Die DFB EURO GmbH nahm dies zum Anlass, zum zweiten Host City Workshop die Vertreter der zehn Ausrichterstädte einzuladen. In der Allianz Arena in München, dem deutschen Spielort für die erste paneuropäische EM im kommenden Jahr, trafen sich die rund 50 Teilnehmer zum Gedankenaustausch. Die DFB EURO GmbH-Geschäftsführer Philipp Lahm, Markus Stenger und Special Advisor Celia Sasic begrüßten unter anderem Martin Kallen, den CEO der UEFA events SA, zum Gedankenaustausch. Es war der zweite Host City Workshop im gesamten EURO Prozess. Der erste hatte im Rahmen des erfolgreichen Bewerbungsverfahrens stattgefunden. Nun lud die DFB EURO GmbH erstmals seit ihrer Gründung am 12. Juni dieses Jahres die Projektverantwortlichen in.

Eröffnen durfte die Host City München mit einem Vortrag zur UEFA EURO 2020 inklusive einem Kurzvortrag zum Thema "Fan Zone". Am Nachmittag stellte die UEFA das UEFA EURO 2024 Host City Programm vor und diskutierte mit den Städten über die anstehenden Herausforderungen. Ein weiterer interessanter Programmpunkt war der Impulsvortrag zum Thema Volunteers der Stadt Frankfurt. Am Ende eines gelungenen Workshops sagte Philipp Lahm: "Die erfolgreiche Bewerbung für die EURO 2024 war ein Gemeinschaftsprojekt. Ich freue mich sehr darauf, nun auch gemeinsam mit den Städten als Mitspieler das Turnier vorzubereiten."

