Host City München: Bürgermeisterin Dietl empfängt EURO 2024 GmbH

Startschuss zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Die Landeshauptstadt München hat die große Ehre, nach der UEFA EURO 2020 auch bei der kommenden UEFA EURO 2024 Ausrichterstadt zu sein. Dies ist einmalig in der Geschichte des Kontinentalvergleichs.

Nach der Präsentation der Host City Marken zur UEFA EURO 2024 in der Vorwoche empfingen Bürgermeisterin Verena Dietl und das Organisationsteam des Referats für Bildung und Sport die EURO 2024 GmbH, das neu gegründete Joint Venture zwischen dem Deutschen Fußball Bund (DFB) und der Union der europäischen Fußballverbände (UEFA), in dieser Woche zu einem Besuch in München. Die Arbeitsgemeinschaft wird zusammen mit den Host Cities die erste gesamtdeutsche Fußball-Europameisterschaft 2024 organisieren. Zum Start der Vorbereitungsphase auf das Sportgroßereignis in drei Jahren wurden die ersten Schritte zum organisatorischen Ablauf in verschiedenen Workshops in die Wege geleitet. Bei einem Empfang am Mittwoch Abend begrüßte Bürgermeisterin Verena Dietl die Delegation und lud anschließend zu einem gemeinsamen Abendessen im Ratskeller ein. Mit dabei waren u.a. UEFA EURO 2024-Turnierdirektor Philipp Lahm, Münchens Ehrenbürger und Botschafter der UEFA EURO 2020, Turnierbotschafterin Célia Šašić, zudem der 1. DFB-Vizepräsident Amateure/Regional- und Landesverbände, Dr. Rainer Koch, die EURO 2024 GmbH-Geschäftsführer Andreas Schär und Markus Stenger, sowie von Seiten der Landeshauptstadt München Sportreferent Florian Kraus.

Münchens Bürgermeisterin Verena Dietl: "Mit der Präsentation des Host City-Logos und des offiziellen Slogans ist der erste Anstoß für die UEFA EURO 2024 erfolgt. Mit dem Site Visit von DFB und UEFA nehmen die Planungen zur EURO 2024 jetzt richtig Fahrt auf. Die Vorfreude auf das Turnier ist da, die Landeshauptstadt München ist stolz darauf, nach 2021 auch bei der Europameisterschaft in drei Jahren Gastgeberin zu sein."

Turnierdirektor Lahm: "Ein nächster Meilenstein"

Turnierdirektor Philipp Lahm: "Der Start der EURO-Wochen in München bietet uns eine wertvolle Gelegenheit: Wir bekommen einen präzisen Einblick, wie die Planungen für die EURO an den zehn Spielorten voranschreiten. Das markiert die nächste Phase unserer Vorbereitungen. Wir können auf die Erfahrungen aufbauen, die wir bei den Spielen der vergangenen EURO in München gemacht haben, und gemeinsam mit der Stadt München und dem Team der Arena in die Detailplanungen gehen. Ein nächster Meilenstein auf dem Weg zum Turnier."

Neben München wird auch in den Host Cities Berlin, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart, Hamburg und Frankfurt gespielt werden. Vor der Wiedervereinigung war die Bundesrepublik bereits 1988 Ausrichter des Fußball-Turniers.

[dfb]