Hospitality-Pakete für deutsche EM-Spiele und Finale im Verkauf

Sei dabei, wenn 2024 in Deutschland Sportgeschichte geschrieben wird und sichere dir jetzt als einer der ersten deinen Platz im Stadion. Am 14. Juni 2024 wird in München die UEFA EURO 2024 angepfiffen. Genau ein Jahr vor dem Start der Europameisterschaft gibt es für alle Fans ab heute die Möglichkeit, sich einige der exklusiven offiziellen und heißbegehrten Hospitality-Pakete für Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der UEFA EURO 2024 zu sichern.

Diese umfassen Premium-Tickets, Gourmet-Catering und Sitzplätze mit hervorragender Sicht in erstklassigen Stadien. Erstmals gibt es im Zuge des "One-Year-To-Go Flash Sale" auch einzelne Hospitality-Pakete für das große EM-Finale in Berlin am 14. Juli 2024.

Hospitality-Pakete fürs EM-Finale

1. "GERMANY ONLY 24 HOURS": Heute (ab 12 Uhr) können für 24 Stunden erstmals offizielle Hospitality-Pakete für eine der drei Vorrunden-Paarungen der deutschen Nationalmannschaft gekauft werden. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick bestreitet das Eröffnungsspiel der EURO 2024 am 14. Juni 2024 in München. Außerdem spielt das DFB-Team in Stuttgart (19.6.) und in Frankfurt (23.6.). Karten für Spiele der deutschen Mannschaft war bislang noch nicht im freien Verkauf.

2. "GERMANY+1": Von Donnerstag an haben Fans zwei Wochen lang die Möglichkeit, offizielle Hospitality-Pakete für ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Paket mit einem weiteren Spiel der UEFA EURO 2024 über ein Online-Bestellformular zu erwerben. Die Aktion läuft bis zum 28. Juni, das Finale in Berlin ist von der Aktion ausgeschlossen.

3. "FINAL ONLY": Sichere dir jetzt schon ein offizielles Hospitality-Paket für das Finale der UEFA EURO 2024 im Olympiastadion Berlin. Am 14. Juli 2023, genau ein Jahr vor dem Endspiel, gibt es zum ersten Mal überhaupt die Möglichkeit, sich eines dieser exklusiven und weltweit gefragten Hospitality-Pakete im Einzelverkauf zu sichern. Am 14. Juli (ab 12 Uhr) geht das Angebot für 24 Stunden online.

Alle drei Aktionen der 2024 HOSPITALITY EXPERIENCE sind jeweils auf eine limitierte Zahl an Hospitality-Paketen beschränkt und finden ausschließlich im angegebenen Zeitraum online auf der offiziellen Homepage www.2024-hospitality.com und den Seiten der Vertriebspartner www.official-vip.com und www.daimani.com statt.

