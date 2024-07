Horst Hrubesch: "Wir wollen diesen Weg hier gehen"

Am Donnerstag startet die Frauen-Nationalmannschaft ab 19 Uhr (live im ZDF) gegen Australien ins Olympische Turnier. Vor dem Auftakt in Marseille haben Bundestrainer Horst Hrubesch und die Nationalspielerinnen Jule Brand, Sarai Linder und Klara Bühl über Olympia und ihre Erwartungen und Hoffnungen gesprochen.

Horst Hrubesch über...

...die olympische Erfahrung: Ich habe ein paar Spielerinnen im Team, die auch schon bei Olympia dabei waren. Wir haben auch schon ein Treffen gehabt, unter anderem mit den Basketballerinnen und Hockeyspielerinnen, unsere Mädels sollen das Turnier einfach genießen und mitnehmen. Wir wollen diesen Weg hier gehen, über die Gruppenphase hinauskommen.

...den Gegner: Australien ist eine starke Mannschaft, das hätte ich mir natürlich zum Auftakt anders gewünscht. (lacht) Aber das ist kein Wunschkonzert. Wir wissen, dass sie körperlich stark sind, aber wir sind in der Lage, das auch zu spielen. Wir werden uns auf uns konzentrieren.

Jule Brand über...

...den Turnierstart: Wir freuen uns alle mega auf das Spiel. Wir haben alle lange darauf gewartet und wissen, was für ein Gegner auf uns zukommt. Wir haben Australien analysiert und ihre Stärken und Schwächen herausgearbeitet.

...die Olympiateilnahme: Es ist sehr besonders, hier dabei zu sein und für Team Deutschland zu spielen. Früher hat man immer alles verfolgt und in der Zeitung gelesen, wie viele Medaillen Deutschland gewonnen hat.

Sarai Linder über...

...Olympia: Es bedeutet mir sehr,sehr viel. Ich glaube, jeder Athlet träumt davon, bei Olympia dabei sein zu dürfen. Es ist nochmal ein größeres Turnier als eine Weltmeisterschaft.

...den Ausfall Lena Oberdorfs: Natürlich ist Lenas Ausfall ein Verlust für uns als Mannschaft, aber Janina Minge rückt nach und bringt ihre eigenen Qualitäten und Stärken mit. Wir als Team versuchen, den Ausfall von Obi gemeinsam zu kompensieren.

...Australien: Wir wollen uns viel mehr auf uns fokussieren, als auf den Gegner. Wir wollen das Spiel bestimmen, wollen entscheiden, was der Gegner machen darf und was nicht. Wir halten an unserem eigenen Plan fest.

Klara Bühl über...

...die ersten Tage: Wir haben uns schon super eingelebt, das Hotel kennengelernt. Die Trainingsbedingungen und die Stimmung im Team sind auch sehr gut.

...das olympische Flair: Ich habe von klein auf immer die Olympischen Spiele geschaut und bin begeistert, mich mit Athleten aus anderen Sportarten austauschen zu können. Live dabei zu sein und vielleicht auch im Olympischen Dorf vorbeizuschauen zu können, ist schon ein Riesentraum, der in Erfüllung gehen würde.

[dfb]