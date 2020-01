Dr. Holger Blask wird seine Tätigkeit beim DFB am 1. August 2020 aufnehmen

Holger Blask wird neuer Geschäftsführer "Marketing und Vertrieb" der DFB GmbH

Dr. Holger Blask wird mit Wirkung zum 1. August 2020 Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der neuen DFB GmbH. In dieser Funktion verantwortet er alle Aspekte der Vermarktung, unter anderem die Medienrechte, das Sponsoring, das Lizenzgeschäft und das Brand Management sowie den kommerziellen Einsatz der eigenen digitalen Medien.

Blask ist derzeit Mitglied der Geschäftsleitung der DFL GmbH und als "Direktor Audiovisuelle Rechte" verantwortlich für die Vermarktung der nationalen medialen Verwertungsrechte der Bundesliga sowie das nationale und internationale Medienprodukt und den Schutz der audiovisuellen Rechte gegen Urheberrechtsverletzung. Zudem gehört er den Aufsichtsräten der Sportcast GmbH und der Sportec Solutions GmbH an, die für die Produktion des TV-Signals beziehungsweise der offiziellen Spieldaten verantwortlich sind. Zuvor war er seit 2006 in verschiedenen Funktionen bei der DFL tätig.

Dr. Holger Blask sagt: "Ich freue mich auf die kommenden neuen Aufgaben beim DFB und bedanke mich für das Vertrauen der Gesellschafterversammlung. Gemeinsam mit den Kollegen in der Geschäftsführung und dem ganzen Team der DFB GmbH gilt es, die Begeisterung für den Fußball in allen Teilen der Gesellschaft im Sinne des DFB weiter voranzubringen und eine solide wirtschaftliche Basis auch für die zukünftigen Aufgaben des DFB zu schaffen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Christian Seifert und der DFL für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den zurückliegenden 14 Jahren und die offene und konstruktive Begleitung meiner nunmehr bevorstehenden beruflichen Veränderung."

Keller: "Absolute Bereicherung für den DFB"

DFB-Präsident Fritz Keller sagt: "Dass wir Holger Blask für die große Herausforderung und spannenden Aufgaben gewinnen konnten, freut mich sehr. Ich bin davon überzeugt, dass er mit seiner Expertise und Vita eine absolute Bereicherung für den DFB ist. Er wird einen großen Beitrag leisten, den DFB im Bereich Marketing für die Zukunft optimal aufzustellen. Ich bedanke mich auch bei Christian Seifert für den offenen und fairen Austausch in dieser Personal-Angelegenheit. Das spricht einmal mehr für das sehr gute, respekt- und vertrauensvolle Miteinander von DFB und DFL."

DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius sagt: "Dr. Holger Blask kennt den Fußball aus verschiedenen Perspektiven, er steht für Kompetenz und Seriosität. Für die DFL hat er sehr gute Arbeit geleistet, in der Branche genießt er auch daher einen hervorragenden Ruf. Auch durch ihn ist die globale Wahrnehmung der Bundesliga deutlich gestiegen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin mir sicher, dass er auch menschlich hervorragend in unser Team passt."

Bis zum Sommer wird Dr. Holger Blask noch für die DFL an der Seite von Christian Seifert, dem Geschäftsführer der DFL GmbH, die Vergabe der Bundesliga-Medienrechte mitgestalten, bevor er die neue Funktion als Geschäftsführer der DFB GmbH einnimmt.

[dfb]