Hol' dir deinen EM-Becher ins Vereinsheim!

Sichere dir und deinem Verein ein ganz besonderes Andenken an die Europameisterschaft 2024! Gemeinsam mit Coca-Cola stellen wir euch die original EM-Mehrwegbecher aus den Stadien für euer Vereinsheim zur Verfügung.

Als Partner der UEFA EURO 2024™ hat Coca-Cola für alle Stadien Mehrwegbecher in einzigartigem Fußballdesign produziert. Auch nach dem Turnier möchten der Deutsche Fußball-Bund und Coca-Cola die Mehrwegbecher im Kreislauf halten und gleichzeitig einen Mehrwert für den Amateurfußball schaffen. So verursachen Mehrwegbecher über den gesamten Lebenszyklus betrachtet deutlich weniger CO2-Emissionen als Einwegbecher und vermeiden Abfälle.

In der gemeinsamen Aktion von DFB und Coca-Cola haben Vereine die Chance, sich ihre Erinnerung an die Heim-Europameisterschaft ins Vereinsheim zu holen und gleichzeitig zur Nachhaltigkeit des Turniers und in eurer Vereinsgaststätte beizutragen. Und das völlig kostenlos!

Erhältlich sind Pakete in den Größen S (100 Becher), M (250 Becher) und L (500 Becher). Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende August 2024, im Anschluss werden die Becherpakete ohne zusätzliche Kosten versendet.

Um neben einem Mehrwegsystem noch weitere Maßnahmen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz im Amateurfußball umzusetzen, bietet das Projekt "ANSTOSS FÜR GRÜN" weitere Informationen und Hilfestellungen, ein kostenloses DFB-Klimabilanztool sowie ein Tool zum Auffinden von Fördermöglichkeiten auf klimaschutz.dfb.de.

[dfb]