Hohenstein-Ernstthal zum zweiten Mal Deutscher Meister

Der VFL 05 Hohenstein-Ernstthal ist neuer Deutscher Futsalmeister: Dem Team von Spielertrainer Michal Salak glückte im Sportpark Duisburg bei der Neuauflage des 2017er Finals gegen Jahn Regensburg eine gelungene Revanche und durch ein 6:2 (2:1) nach 2018 zum zweiten Mal der Titelgewinn.

In der Mehrzweckhalle Duisburg-Wedau entwickelte sich von Beginn an eine intensiv geführte Partie, besonders Hohenstein-Ernstthal ​spielte zielstrebig nach vorne und suchte den direkten Abschluss. Das sollte sich bezahlt machen: Bereits nach vier Minuten brachte Toptorschütze Gabriel Oliveira die Sachsen in Führung. Und nur zwei Minuten später hatte der Brasilianer die nächste dicke Chance auf dem Fuß.

Hohenstein-Ernstthal dominiert

Bei schweißtreibenden Temperaturen wirkte der VfL 05, der beim Finalturnier in Duisburg ein Spiel weniger absolviert hatte, auch im weiteren Spielverlauf frischer und belohnte sich mit dem zweiten Treffer. Michal Salak ließ mit einer Körpertäuschung zwei Gegenspieler stehen und erhöhte auf 2:0 (15.). Doch die Regensburger, bei denen sich der Ausfall des gesperrten Philipp Ropers (Gelb-Rote Karte) bemerkbar machte, schlugen noch vor der Pause zurück: Filip Palutka (19.) setzte den Ball neben den rechten Torpfosten und hielt die Partie damit zunächst offen.

Nach der Pause drehte Hohenstein-Ernstthal wieder auf: Michal Belej erhöhte in der 22. Minute auf 3:1, nur eine Minute später schraubte Oliveira das Ergebnis mit einem satten Schuss weiter in die Höhe. Der VfL 05 riss die Partie nun komplett an sich, Salak traf in der 27. Minute mit seinem zweiten Tor nach schöner Kombination per Lupfer zum 5:1.

Regensburg gab sich trotz des hohen Rückstands nicht auf, Kapitän Alexander Günter verkürzte fünf Minuten vor dem Abpfiff mit seinem achten Tor in Duisburg auf 2:5. Die Bayern drängten in den letzten sieben Minuten mit "Flying Goalkeeper" auf das nächste Tor, doch ein Treffer sollte für den Jahn nicht mehr fallen. Stattdessen kam der VfL 15 Sekunden vor Ende dank Diego Fogaca zum 6:2-Endstand. Mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft ist VFL 05 Hohenstein-Ernstthal in der kommenden Saison zur Teilnahme am UEFA Futsal Champions League berechtigt.

[dfb]