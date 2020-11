Hoffenheims Baumann begibt sich in häusliche Quarantäne

In Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsbehörden musste Torhüter Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim das Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Leipzig verlassen und sich in häusliche Quarantäne begeben. Hierbei handelt es sich mit Blick auf bekanntgewordene Corona-Fälle bei der TSG Hoffenheim, deren gesamte Mannschaft sich inzwischen in Quarantäne begeben hat, um eine Vorsichtsmaßnahme. Baumann wird somit nicht für die anstehenden Länderspiele heute (ab 20.45 Uhr, live auf RTL und im Fan Club-Radio) sowie am Samstag gegen die Ukraine und Dienstag (beide ab 20.45 Uhr, live im ZDF und im Fan Club-Radio) in Spanien zur Verfügung stehen.

Bei der Nationalmannschaft wurde der 30 Jahre alte Torhüter im Rahmen der aktuellen Abstellungsperiode seit seiner Ankunft am Montag bislang zweimal getestet - beide Male mit negativem Ergebnis. Die weiteren Abläufe rund um das heutige Länderspiel gegen die Tschechische Republik sind von dieser Maßnahme nicht betroffen. In Reihen der Nationalmannschaft herrscht ein strenges Hygienekonzept, in dessen Mittelpunkt engmaschige Testungen von Spielern und Betreuern sowie das Tragen von Masken und die Einhaltung der Abstandsregeln stehen.