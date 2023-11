Hoffenheim und Duisburg im Viertelfinale

Die TSG Hoffenheim zieht souverän in das Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen ein. Im Duell gegen Bundesligakonkurrent RB Leipzig siegen die Kraichgauerinnen 3:0 (1:0) und erreichen damit zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte die Runde der letzten acht Teams. Der MSV Duisburg setzt sich bei Regionalligist 1. FSV Mainz 05 2:0 (0:0) durch und sichert sich ebenfalls das Viertelfinaticket.

Jill Janssens brachte ihr Team nach Zuspiel von Ereleta Memeti in Führung (7.) und legte damit den Grundstein für einen ungefährdeten Heimerfolg. Die Gastgeberinnen erspielten sich immer wieder Möglichkeiten, konnten gegen gut verteidigende Leipzigerinnen aber erst in der zweiten Hälfte nachlegen.

Abwehrspielerin Marta Cazalla erzielte den zweiten Treffer der Partie (58.) und sorgte damit für die Vorentscheidung. Anschließend verwaltete der aktuell Dritte der Google Pixel Frauen-Bundesliga den Vorsprung gegen den Aufsteiger, der in der zweiten Halbzeit offensiv keine Akzente setzen konnte. In der 95. Minute setzte Franziska Harsch den Deckel drauf und netzte zum 3:0-Endergebnis ein.

Mainz hält gegen Duisburg lange mit

Im zweiten Duell des Tages empfing Regionalligist 1. FSV Mainz 05 den Bundesligisten MSV Duisburg. Die Mainzerinnen boten dem Tabellenletzten aus dem Oberhaus lange die Stirn, verteidigten das eigene Tor leidenschaftlich und kamen gelegentlich zu eigenen Abschlüssen.

Miray Cin konnte dann den Bann brechen und brachte die Gäste nach einem misslungenen Klärversuch in Führung (60.). Doch auch die Gastgeberinnen kamen nach dem Rückstand durch eigene Konter weiter zu Chancen. Way scheiterte aus der Distanz an MSV-Torhüterin Mahmutovic (67.). Ein Treffer sollte der engagierten Mainzer Elf jedoch nicht mehr gelingen. Stattdessen erhöhte Meret Günster per Foulelfmeter (88.) kurz vor Schluss für den MSV und erlischte die letzten Hoffnungen des Regionalligisten.

Neben Hoffenheim und Duisburg, haben an diesem Wochenende auch die Bundesligisten VfL Wolfsburg, Bayer 04 Leverkusen und SGS Essen die nächste Runde erreicht. Mit dem FC Carl Zeiss Jena qualifzierte sich auch ein Team aus der 2. Frauen-Bundesliga für das Viertelfinale. Die beiden ausstehenden Achtelfinalpartien werden erst im Januar stattfinden. Kickers Offenbach empfängt am 21. Januar (ab 14 Uhr) Bayern München. Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg werden am 22. Januar (ab 18:30 Uhr, live bei Sky) das letzte Viertelfinalticket ausspielen.