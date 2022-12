Hoffenheim trennt sich von Trainer Gallai

Die TSG Hoffenheim hat Cheftrainer Gabor Gallai freigestellt. Der Tabellenfünfte der FLYERALARM Frauen-Bundesliga habe "die aktuelle Situation nach Ablauf einer sportlich nicht zufriedenstellend verlaufenen Vorrunde kritisch bewertet" und sich zu dem Schritt entschlossen, sagte Abteilungsleiter Frauenfußball Ralf Zwanziger in einer Vereinsmitteilung. Co-Trainerin Nadine Rolser soll ab dem 4. Januar zunächst die Vorbereitung der Sinsheimerinnen leiten.

Dem entlassenen Trainer sei der Verein "sehr dankbar", Gallai habe "enormen Anteil an der großartigen Entwicklung bis hin zur Champions-League-Teilnahme unserer Mannschaft", wird Zwanziger zitiert. Dennoch könne man "vor der negativen Entwicklung der vergangenen Monate die Augen nicht verschließen".

Der 43-jährige Gallai hatte die TSG vor der Saison 2020/2021 übernommen und auf Anhieb auf Tabellenplatz drei geführt, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt. Diese gelang, Gallai und die TSG spielten in der vergangenen Saison erstmals in der Königsklasse, nach der Gruppenphase schied das Team allerdings aus. Zur Winterpause steht die Mannschaft um Nationalspielerin Jana Feldkamp sechs Punkte hinter dem Tabellendritten Eintracht Frankfurt.

[sid]