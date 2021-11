Hoffenheim in der Königsklasse vor dem Aus

Neuling TSG Hoffenheim steht in der Champions League nach der dritten Niederlage in Folge vor dem Aus. Der Zweite der FLYERALARM Frauen-Bundesliga musste sich gegen Titelverteidiger FC Barcelona deutlich mit 0:5 (0:1) geschlagen geben und hat nur noch geringe Chancen auf das Viertelfinale.

Eine Woche nach dem 0:4 in Barcelona sorgten die schon im Hinspiel zweimal erfolgreiche Kapitänin Alexia per Foulelfmeter (41.), Irene Paredes (53.), Aitana Bonmati (57.), Marta Torrejon (89.) und Ana Maria Crnogorcevic (90.+2) für klare Verhältnisse. Während Barcelona als erstes Team das Viertelfinalticket löste, ist die K.o.-Runde für Hoffenheim mit nur drei Punkten aus vier Spielen in weite Ferne gerückt.

[sid]