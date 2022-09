Hoffenheim gegen Wolfsburg in Sinsheimer PreZero-Arena

Topspiel vor großer Kulisse: Am 2. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga ist der aktuelle Meister VfL Wolfsburg zu Gast bei der TSG Hoffenheim - ausgetragen wird die Begegnung in der PreZero-Arena in Sinsheim. Tickets für die Partie am 24. September (ab 17.55 Uhr, live auf MagentaSport) sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich und kosten zwischen acht und zwölf Euro.

Bei den Wölfinnen stehen mit Merle Frohms, Kathrin Hendrich, Marina Hegering, Felicitas Rauch, Lena Lattwein, Lena Oberdorf, Svenja Huth, Jule Brand, Alexandra Popp und Tabea Waßmuth gleich zehn Vizeeuropameisterinnen im Kader. Von der TSG stehen aktuell drei Spielerinnen im Kader der DFB-Frauen: Martina Tufekovic, Jana Feldkamp und Fabienne Dongus.