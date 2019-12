"Höchstes Niveau": Test gegen Dänemark

Für die deutschen U 16-Juniorinnen stehen die ersten beiden Länderspiele der Saison 2019/2020 an. Im Rahmen eines Kaderlehrgangs in Dänemark spielt die DFB-Auswahl zweimal gegen die Gastgeber. Zunächst heute (ab 18 Uhr) im Capelli Sport Stadion in Köge, wo am Donnerstag (ab 11 Uhr) auch das zweite Duell steigt.

Die deutsche Startelf: Osigus - Kockmann, König, Lux, Wild - Zdebel, Fröhlich (K), Schuster - I. Acikgöz, Höfer, Ammar.

"Spielerinnen unter Wettkampfbedingungen sehen"

DFB-Trainerin Anouschka Bernhard hat für die Länderspielreise 18 Spielerinnen des Jahrgangs 2004 berufen. Sie sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir die ersten Länderspiele in diesem Jahr gegen einen wirklich guten Gegner bestreiten können. Für uns ist es wichtig, dass sich die Spielerinnen auf höchstem Niveau messen können und so wertvolle Erfahrungen sammeln."

Die U 16-Trainerin weiter: "Auch für uns im Funktionsteam ist es bedeutsam, die Spielerinnen unter Wettkampfbedingungen zu sehen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse, gemeinsam mit den Vereinen und Verbänden, in die Trainingsarbeit einfließen zu lassen, um so die Spielerinnen Schritt für Schritt weiterzuentwickeln und auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten."

[dfb]