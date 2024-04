Nachfolger gesucht: Arminia Bielefeld sicherte sich in der letzten Saison den Meistertitel

Hochspannung im Halbfinale: Wer folgt auf Arminia Bielefeld?

Die reguläre Saison 2023/2024 in der B-Junioren-Bundesliga ist Geschichte. Süd/Südwest-Staffelsieger Eintracht Frankfurt qualifizierte sich am 26. und abschließenden Spieltag als vierter Teilnehmer nach RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund für die Endrunde um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft, die bereits am Maifeiertag mit den Halbfinalhinspielen beginnt.

Sky und WOW zeigen alle Endrundenspiele live. Im Stream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem YouTube Channel des Senders sind die Partien auch für alle frei empfangbar. Gesucht wird in der letzten Spielzeit in der bisherigen Ligastruktur der Nachfolger von Arminia Bielefeld. Zur neuen Saison startet dann DFB-Nachwuchsliga. DFB.de mit einem Überblick.

Nord/Nordost: Vierter Staffelsieg für RB Leipzig

In der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga machten einmal mehr die "Dauerbrenner" die Qualifikation für die Endrunde unter sich aus. Mit RB Leipzig (66 Punkte), dem VfL Wolfsburg (59), SV Werder Bremen (53) und Hertha BSC (52) landeten auf den ersten vier Tabellenplätzen exakt die Vereine, die seit der Einführung der höchsten deutschen U 17-Spielklasse zur Saison 2007/2008 die insgesamt 16 Staffelmeisterschaften allesamt unter sich aufgeteilt haben. Staffelrekordsieger bleibt Hertha BSC (sechs Titel). Die Leipziger machten ihre vierten Staffelsieg am 25. und vorletzten Spieltag durch ein 3:1 gegen den FC Viktoria Berlin perfekt.

"Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft", meinte RB-Trainer Philipp Seidler, der die U 17 der Sachsen seit Januar 2023 hauptverantwortlich betreut. "Wir haben alle sehr gut gearbeitet - Trainer, Staff und die Jungs - und alles dafür getan, jetzt im Halbfinale stehen zu können. Wir sind eine sehr heterogene Truppe, haben viele unterschiedliche Torschützen. Das ist unser Erfolgsfaktor. Wir freuen uns auf die kommenden Aufgaben und gehen voller Vorfreude in die nächsten Spiele."

Am Mittwoch, 1. Mai (ab 11 Uhr), gastiert das Seidler-Team im Hinspiel des Halbfinales beim West-Vizemeister Borussia Dortmund. Gespielt wird auf dem BVB-Trainingsgelände ("Hohenbuschei") im Stadtteil Brackel. Am Samstag, 4. Mai (ab 13.15 Uhr), hat der Nord/Nordost-Titelträger dann im RB-Trainingszentrum am Cottaweg im entscheidenden Rückspiel um den Finaleinzug Heimrecht. Bislang konnte Leipzig erst einmal das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft erreichen. Im Halbfinale der Saison 2013/2014 behauptete sich RB gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:1 und 2:1). Im Endspiel behielt allerdings Borussia Dortmund (2:1) knapp die Oberhand. Jetzt kommt es zum erneuten Duell mit dem BVB, der schon siebenmal den Titel gewann und alleiniger Rekordsieger werden könnte. Aktuell sind die Dortmunder gleichauf mit dem VfB Stuttgart.

West: Bayer 04 Leverkusen als einziges Team unbesiegt

Die beiden Vertreter der West-Staffel für die Endrunde um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft bereits vor dem Saisonfinale fest. Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund lieferten sich aber noch ein Fernduell um den Staffelsieg und damit auch um den jeweiligen Gegner im Halbfinale. Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen behauptete schließlich seinen Zwei-Punkte-Vorsprung durch den 3:0-Auswärtserfolg bei Rot-Weiss Essen.

"Wir wollten uns für die bisher so großartige Saison zunächst mit dem Staffelsieg belohnen", meinte Leverkusens U 17-Cheftrainer Sergi Coral Runge. "Am Ende war auch das ein Ziel von uns. Es zeigt, wie hart alle im Verbund über viele Monate hinweg gearbeitet haben. Aber nicht nur das. Es zeigt auch die großartige Arbeit aus den zurückliegenden Jahren von vielen, vielen Menschen."

Der Nachwuchs des Deutschen Meisters ist damit staffelübergreifend das einzige der 42 Teams, das in der höchsten U 17-Spielklasse - genau wie die eigenen Profis in der Bundesliga - keine einzige Niederlage hinnehmen musste. Fortuna Düsseldorf gelang es sowohl im Hin- (2:2) als auch im Rückspiel (0:0) etwas Zählbares aus den Duellen mit dem Spitzenreiter mitzunehmen. Sonst konnten nur der VfL Bochum (2:2), der MSV Duisburg (1:1) und Verfolger Borussia Dortmund (2:2) gegen die Leverkusener punkten. In der Gesamtabrechnung hatten die Dortmunder trotz der mit 89 Treffern im Vergleich zu Leverkusen (74) erfolgreicheren Offensive das Nachsehen.

Der BVB beendete die reguläre Spielzeit mit einem spektakulären 6:2-Derbysieg gegen den Revierrivalen FC Schalks 04, der zur Winterpause noch die Tabelle angeführt hatte, sich in der Endabrechnung jedoch mit Rang drei begnügen musste. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, so gegen Schalke zu gewinnen", erklärte Dortmunds U 17-Trainer Marco Lehmann: "Jetzt freuen wir uns auf das Halbfinale. Mit RB Leipzig treffen wir auf eine bärenstarke Mannschaft mit einigen herausragenden Individualisten."

Der aktuelle Deutsche Meister Arminia Bielefeld landete in der Liga nur auf Rang zwölf. Sorgen um den Klassenverbleib musste sich der Nachwuchs des Drittligisten deshalb allerdings nicht machen. In der künftigen DFB-Nachwuchsliga sind alle Vereine mit einem lizenzierten Nachwuchsleistungszentrum automatisch startberechtigt.

Süd/Südwest: Eintracht Frankfurt erstmals seit 2010 dabei

Der Halbfinalgegner für West-Titelträger Bayer 04 Leverkusen wurde in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga erst im Rahmen des Saisonfinales ermittelt. Eintracht Frankfurt sicherte sich durch einen 5:1-Heimsieg gegen den SSV Jahn Regensburg den Staffelsieg und damit auch die erste Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft seit der Saison 2009/2010.

Damals hatten sich die Hessen im Endspiel gegen Bayer 04 Leverkusen (1:0 nach Verlängerung) auch zum vierten (und bislang letzten) Mal den nationalen Titel gesichert. Im Halbfinale kommt es also zu einer Neuauflage. Zunächst genießt der zweimalige Titelträger Bayer 04 Leverkusen (1992 und 2016) am Mittwoch, 1. Mai (ab 13.15 Uhr), im Ulrich-Haberland-Stadion Heimrecht. Das Rückspiel tragen die Frankfurter am Sonntag, 5. Mai (ab 11 Uhr), vor eigenem Publikum in Dreieich aus.

"Es macht einfach Spaß, dass wir das erreicht haben und jetzt zwei weitere Spiele bekommen, in denen der Druck ebenso entsprechend hoch sein wird", betont Eintracht-Trainer Sebastian Haag. "Die Spieler machen sich den Druck ja selbst - jeder muss lernen, damit umzugehen, das ist Leistungssport. Deshalb freuen wir uns jetzt einfach, dass die Jungs diese Situation haben und aus dieser lernen können."

Vor dem abschließenden Spieltag hatte der FC Bayern München ebenfalls noch Chancen auf die Teilnahme an der Endrunde. Der Nachwuchs des FCB - der bei zwei Punkten Rückstand auch noch auf einen Patzer der Eintracht angewiesen gewesen wäre - musste den VfB Stuttgart durch das 1:4 im direkten Duell noch auf Platz zwei vorbeiziehen lassen.

Torschützenkönige mischen in der Endrunde nicht mit

Mit Borussia Dortmund (89 Tore), RB Leipzig (87), Eintracht Frankfurt (82) und Bayer 04 Leverkusen (74) stehen vier Teams in der Endrunde, die bei der Anzahl der erzielten Treffer während der regulären Saison weit vorne zu finden waren. Lediglich der SV Werder Bremen (92 Treffer) in der Staffel Nord/Nordost sowie der VfB Stuttgart (86) im Süd/Südwesten waren noch erfolgreicher als ihre jeweiligen Staffelkonkurrenten.

Daher überrascht es, dass in den Kadern der vier Endrundenteilnehmer keiner der drei Torschützenkönige zu finden ist. Während in der Staffel Süd/Südwest mit Tuncay Durna (24 Saisontreffer) und Matheos Tsigkas (23) zwei Spieler von Vizemeister VfB Stuttgart die Nase vorne hatten, belegten im Westen mit Mats Preßler (21) von Rot-Weiss Essen und im Nord/Nordosten mit Colin Kroll-Thiel (19) vom FC Energie Cottbus zwei Angreifer die ersten Plätze, die mit ihren Teams in der Endabrechnung auf einem Mittelfeldplatz landeten.

