Hitzlsperger: "Einstand in der Delegation und gleich eine Niederlage"

Vize-Europameister Thomas Hitzlsperger begleitete die Mannschaft nach Dublin und Leipzig. DFB.de-Redakteur Thomas Hackbarth sprach mit dem 52-maligen Nationalspieler, der mit seinen Toren in den beiden letzten Spielen der Saison 2006/2007 wesentlichen Anteil an der Deutschen Meisterschaft des VfB Stuttgart hatte, über seine neue Rolle als Delegationsmitglied bei der deutschen Nationalmannschaft und über seine Leipziger Laudatio.

DFB.de: Herr Hitzlsperger, Sie haben mitgeholfen das EURO-Ticket zu lösen. Sind Sie zufrieden?

Thomas Hitzlsperger: Na ja, das haben schon die Spieler geschafft. Und das Spiel gegen die Iren war ja mein allererstes als Delegationsmitglied. Danach gab es schon ein paar Sprüche. Einstand in der Delegation und gleich eine Niederlage – der Stachel saß tief. Jetzt freue ich mich genauso wie die Fans über den Gruppensieg der Mannschaft und damit die Teilnahme an der Europameisterschaft.

DFB.de: Haben Sie sich in Dublin oder Leipzig dabei ertappt, beim Frühstück automatisch zum Spielertisch rüberzugehen?

Hitzlsperger: Ist doch klar, ich kenne noch ein paar Spieler aus meiner Zeit, Bastian Schweinsteiger etwa, mit dem ich 2006 bei der WM in Deutschland und der Europameisterschaft 2008 zusammen in der Nationalmannschaft gespielt habe. Es war ein gutes Wiedersehen, auch mit einigen Betreuern, die ich noch von früher kannte. So viel hat sich nicht verändert, die Stimmung in der Mannschaft ist einfach immer gut. Alle freuen sich, dabei zu sein. Die Qualität in jedem Bereich ist ungeheuer hoch.

DFB.de: In Leipzig hielten Sie die Laudatio für den Julius Hirsch Preisträger Supporters Crew 05. Was haben die Göttinger richtig gemacht?

Hitzlsperger: Man muss sich nur mal anschauen, mit welchem Aufwand die ihre Bewerbungsbroschüre gemacht haben. Als die Supporters Crew den neuen Fanraum in der Göttinger Innenstadt bezog, dort wo früher die Synagoge stand, war ihnen sofort klar, dass sie an die ehemaligen jüdischen Vereinsmitglieder erinnern müssen. Das hat mir gefallen. Am Abend vor der Verleihung habe ich die Göttinger Fans bei einem Abendessen aller Sieger der vergangenen zehn Jahre getroffen. Man merkt gleich, das sind alles Leute mit einer positiven Energie. Sie machen das mit Freude, und sie wissen, dass diese Aufgabe nicht immer leicht ist. Sie leiden natürlich unter der sportlichen Situation.

DFB.de: SC Göttingen 05 ist bis in die Landesliga abgestiegen, dennoch haben noch erstaunlich viele Fans dem Klub die Treue gehalten. Der Fandachverband, die Supporters Crew, engagiert sich und zeigt bei den Spielen etwa Banner gegen Homophobie oder andere Formen der Diskriminierung. Zuviel Politik für den kleinen Fußball?

Hitzlsperger: Für mich selbst ist das keine neue Frage, die kommt immer wieder auf. Ich habe das oft schon gehört, was soll denn die Politik im Fußball? Gerade die Göttinger haben darauf eine gute Antwort gegeben, indem sie sagen, wer Nein zu Rassismus oder Homophobie sagt, beweise doch nur seinen gesunden Menschenverstand.