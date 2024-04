Historischer SV Waldhof: Sechs Treffer in einer Halbzeit

Sechs Tore in einer Halbzeit: Das ist dem SV Waldhof Mannheim am zurückliegenden 32. Spieltag der 3. Liga gelungen. Der frühere Bundesligist stellte beim 6:1-Heimsieg gegen die SpVgg Unterhaching einen Rekord für die dritthöchste deutsche Spielklasse ein. Zuvor hatte erst ein anderer Klub so häufig in einer Spielhälfte getroffen. DFB.de stellt die torreichsten Halbzeiten der Drittligisten vor.

Dass der SV Waldhof Mannheim am zurückliegenden Wochenende seinen dritten Sieg in Serie einfahren und sich bis auf fünf Punkte vom ersten Abstiegsplatz (Hallescher FC) absetzen würde, hatte sich zunächst nicht angedeutet. Nur wenige Augenblicke vor der Halbzeitpause waren die Buwe durch ein Tor von Unterhachings Offensivspieler Aaron Keller (45.+2) 0:1 in Rückstand geraten.

Seegert: "Feuer unter dem Hintern gemacht"

"Der Trainer hat uns Feuer unter dem Hintern gemacht", berichtete später Kapitän Marcel Seegert im Vereins-TV des SV Waldhof über die Halbzeitansprache von Marco Antwerpen. "Manchmal benötigt man so einen Arschtritt. Das macht er überragend."

Bis zum Ausgleich durch Samuel Abifade (51.) dauerte es im zweiten Durchgang nicht lange, ehe Martin Kobylanski (60.), Bentley Baxter Bahn (65.) und Terrence Boyd (71.) die Mannheimer komfortabel in Führung brachten. Die eingewechselten Kelvin Arase (74.) und Pascal Sohm (84.) sorgten für den Endstand.

Die sechs Treffer des SV Waldhof Mannheim in einer Halbzeit sind insofern einzigartig, weil das Team von Trainer Antwerpen dabei auch noch einen Rückstand umbog. Der erste Klub, der sechs Treffer in einer Spielhälfte erzielt hat, war allerdings der FSV Zwickau. Unter dem damaligen Trainer Joe Enochs, der mittlerweile den aktuellen Tabellenführer SSV Jahn Regensburg betreut, gelang dem FSV am 38. und letzten Spieltag der Saison 2021/2022 ein 7:0 (1:0) gegen die bereits als Absteiger feststehenden Würzburger Kickers.

Dank der Treffer von Dominic Baumann (22./49.), Max Reinthaler (62.), Ronny König (80.), Leon Schneider (83., Eigentor), Marius Hauptmann (86.) und Manfred Starke (89.) sind die Schwäne eines von nur vier Teams, die den höchsten Drittliga-Sieg verbucht haben. Dazu zählt übrigens auch der SV Waldhof Mannheim, der am gleichen (!) Tag ebenfalls 7:0 (3:0) gegen den TSV Havelse gewann, aber "nur" viermal in einer Halbzeit traf. Auch die Garbsener konnten zu diesem Zeitpunkt den Gang in die Regionalliga nicht mehr verhindern.

Saarbrücken in dieser Saison nah am Rekord

Der Rekord für die meisten Tore eines Teams innerhalb einer Halbzeit wäre in der aktuellen Spielzeit fast schon einmal eingestellt worden. Der 1. FC Saarbrücken hatte sich am 8. Spieltag - ebenfalls nach einem zwischenzeitlichen Rückstand - 6:2 (1:1) bei Arminia Bielefeld durchgesetzt. Luca Kerber (51.), Kai Brünker (68.), Marcel Gaus (80.), Simon Stehle (88.) und Lukas Boeder (90.+3) sorgten dafür, dass der spätere DFB-Pokalhalbfinalist auf die Ausbeute von fünf Treffern während des zweiten Durchgangs kam.

Auffällig dabei ist: In gleich fünf der insgesamt neun Fälle, in denen ein Team seit der Gründung der 3. Liga zur Saison 2008/2009 innerhalb einer Spielhälfte fünf Tore erzielt hat, holte das entsprechende Team noch einen Rückstand auf. Mit den Würzburger Kickers, der SpVgg Unterhaching, dem 1. FC Saarbrücken sowie dem FC Viktoria Köln waren vier Klubs sogar jeweils zweimal an solchen Spielen beteiligt.

Unterhaching war schon einmal anfällig

Besonders bitter waren dabei jeweils die Erfahrungen für die SpVgg Unterhaching. Der frühere Bundesligist gab nicht nur am zurückliegenden Wochenende beim SV Waldhof Mannheim noch eine Führung aus der Hand und kassierte nach der Pause sechs Gegentreffer. Auch beim 2:7 (2:2) am 28. August 2010 beim FC Hansa Rostock - dem ersten Spiel mit fünf Toren für ein Team in einer Halbzeit - ging die SpVgg noch leer aus. Ähnlich erging es dem bayerischen Konkurrenten FC Würzburger Kickers, der nicht nur in Zwickau, sondern auch am 1. Juli 2020 beim FC Viktoria Köln (1:5) deutlich unterlag. Der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Bayern war dabei aber nie selbst in Führung.

Die Kölner wiederum sind der einzige mehrmals vertretene Verein, der neben dem Erfolg gegen die Kickers auch beim 5:2 (0:1) gegen den SC Verl am 22. Spieltag der Saison 2021/2022 den Platz als Sieger verlassen hat. Der 1. FC Saarbrücken hatte vor dem 6:2-Auswärtssieg bei Arminia Bielefeld schon am 27. Juli 2013 beim 1:5 im Spiel bei Holstein Kiel die andere Seite der Medaille kennengelernt.

Nur zweimal gelang es übrigens einer Mannschaft, bereits im ersten Durchgang fünf Tore zu erzielen. Der SC Paderborn 07 legte am 14. Oktober 2017 beim 7:1 (5:0) gegen die die U 23 des SV Werder Bremen ebenso fulminant los wie am 4. Dezember 2021 der 1. FC Magdeburg beim 5:2 (5:0) im Auswärtsspiel beim TSV 1860 München. Sonst begann die Torflut immer erst nach der Pause.

Tore pro Halbzeit Spiel Ergebnis Datum 6 FSV Zwickau - FC Würzburger Kickers 7:0 (1:0) 14. Mai 2022 6 SV Waldhof Mannheim - SpVgg Unterhaching 6:1 (0:1) 6. April 2024 5 FC Hansa Rostock - SpVgg Unterhaching 7:2 (2:2) 28. August 2010 5 Holstein Kiel - 1. FC Saarbrücken 5:1 (0:0) 27. Juli 2013 5 SC Paderborn 07 - SV Werder Bremen II 7:1 (5:0) 14. Oktober 2017 5 VfL Osnabrück - Chemnitzer FC 6:1 (1:0) 9. Februar 2018 5 FC Viktoria Köln - FC Würzburger Kickers 5:1 (0:0) 1. Juli 2020 5 MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04 1:5 (1:0) 15. Mai 2021 5 TSV 1860 München - 1. FC Magdeburg 2:5 (0:5) 4. Dezember 2021 5 FC Viktoria Köln - SC Verl 5:2 (0:1) 22. Januar 2022 5 Arminia Bielefeld - 1. FC Saarbrücken 2:6 (1:1) 29. September 2023

[mspw]