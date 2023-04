Hinspielsieg: Deutschland schlägt Schweden

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat sich eine gute Ausgangsposition für die Teilnahme an der Eliterunde der WM-Qualifikation erspielt. Im Hinspiel der Playoffs zur Eliterunde besiegte die Mannschaft von Cheftrainer Marcel Loosveld im schwedischen Gävle die Auswahl Schwedens 4:2 (2:1).

Die deutsche Auswahl startete mit viel Dampf in die Partie und erarbeitete sich bereits früh einige Abschlüsse. Es dauerte nicht lange und Suad Ak (4.) traf, nach einem schnellen Antritt über die linke Seite, per Flachschuss zur Führung.

Schweden presste früh und Noraldin Azizi (6.) ließ, nach einem Fehlpass der deutschen Abwehr, Keeper Pavlos Wiegels keine Abwehrchance. Kurz vor der Halbzeit zeigte ein überragender Suad Ak (14.) wieder seine Qualität, nach einem erneuten Solo über die linke Seite, stellte er die Führung wieder her.

Deutschland mit schneller Vorentscheidung

Auch Halbzeit zwei startete sehr gut für die deutsche Mannschaft, Luis Guilherme Drees Rodriguez (22.) überwand den schwedischen Torhüter mit einem schönen Schuss. In der 30. Minute sorgte Michael Meyer, nach schöner Vorlage von Sözer, für die Vorentscheidung und traf zum zwischenzeitlichen 4:1.

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft nahm gegen Ende des Spiels etwas Tempo raus und ließ Schweden nochmal kommen. Fehim Smajlovic verkürzte in der 35. Minute per Strafstoß aus sechs Metern zum 4:2-Endstand.

Nach der Partie im schwedischen Gävle steht schon am Dienstag (ab 19 Uhr) das Rückspiel in der Göppinger EWS Arena an. Die Partie wird live auf DFB-TV und YouTube übertragen.

[dfb]