Hils: "Bis zum Ende im Turnier bleiben"

Miriam Hils hat sich nach längerer Leidenszeit zurück ins U 19-Nationalteam gekämpft - die EM in Belgien hatte sie dabei immer im Blick. Im DFB.de-Interview spricht die 19-Jährige über das Turnier und ihr Studium in den USA, das sie nach der Europameisterschaft beginnen wird.

DFB.de: Miriam, ihr seid mit zwei Siegen gut ins Turnier gestartet, der Halbfinaleinzug ist so gut wie sicher. Wie erlebst du die EM bisher?

Miriam Hils: Mit zwei Siegen und 8:0 Toren ins Turnier zu starten, ist eine starke Leistung, auf die wir stolz sein können. Trotzdem wollen wir uns auf diesem Erfolg nicht ausruhen, denken weiter von Spiel zu Spiel und wollen, wie alle anderen Teams auch, am Ende natürlich gerne den Titel holen.

DFB.de: Beim 6:0 im Auftaktspiel gegen Österreich wurdest du für die letzten 20 Minuten eingewechselt, beim 2:0 gegen Belgien durftest du eine komplette Halbzeit ran. Wie hast du das Spiel gegen die Gastgeberinnen erlebt?

Hils: Spielerisch war das sicherlich nicht unsere beste Leistung, beide Teams hatten gute Chancen. Wir haben in jeder Situation alles gegeben und nehmen als Erkenntnis mit, dass wir die Klasse haben, um bei diesem Turnier auch die engen und umkämpften Spiele für uns zu entscheiden.

DFB.de: Du warst seit Dezember 2022 immer mal wieder gesundheitlich angeschlagen und dadurch relativ lange raus, bis du wieder voll trainieren konntest. Wie hast du diese Zeit erlebt, und welche Rolle hat für dich dabei die U 19-EM gespielt?

Hils: Es hat fast fünf Monate gedauert, bis ich wieder voll in den Trainings- und Spielbetrieb einsteigen konnte, das war definitiv keine leichte Zeit. Die U 19-EM in Belgien war aber ein Ziel, das ich immer im Blick hatte und mich motiviert hat, weiter dranzubleiben. Bei der zweiten Qualifikationsrunde für die EM in Norwegen im April konnte ich leider nicht dabei sein, habe den Mädels aber alle Daumen gedrückt, dass sie es zum Turnier schaffen. Dass ich bei der EM jetzt selbst dabei sein kann, macht mich sehr glücklich - sich auf das Niveau zurückzukämpfen, hat sich definitiv gelohnt. Durch die vergangenen Monate weiß ich es auch umso mehr wertzuschätzen, jetzt fit zu sein und einfach Fußball spielen zu können.

DFB.de: Was habt ihr euch als Team für die restliche EM vorgenommen?

Hils: Zunächst liegt unser Fokus auf dem letzten Gruppenspiel am Montag gegen die Niederlande. Hier wollen wir die nächsten drei Punkte einfahren, den Gruppensieg perfekt machen und im Anschluss dann natürlich bis zum Ende im Turnier bleiben.

DFB.de: Das Erreichen des Halbfinals ist auch gleichbedeutend mit der Qualifikation für die U 20-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Was würde euch das bedeuten?

Hils: Zunächst einmal würde es bedeuten, dass unsere Mannschaft noch ein weiteres Jahr zusammenbleiben könnte, was uns alle sehr freuen würde, da wir zu einem guten Team zusammengewachsen sind. Das hat sich insbesondere in den Wochen der Vorbereitung auf die EM gezeigt.

DFB.de: À propos WM: Bei der U 20-Weltmeisterschaft in Costa Rica 2022 standest du auch im Kader und hast in allen drei deutschen Turnierspielen durchgespielt. Darüber hinaus bringst du Erfahrung aus elf Bundesligaeinsätzen für die SGS Essen mit. Was bringt dir das jetzt im laufenden Turnier?

Hils: Ein Turnier zu spielen, ist generell immer eine tolle Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln und sowohl spielerisch als auch persönlich weiter zu wachsen. Gerade die interkontinentalen Vergleiche bei einer WM sind Erfahrungen, die man nicht alltäglich macht, sie sind daher umso wichtiger. Das gibt einfach Sicherheit und gilt natürlich auch für Einsätze in der Bundesliga, wenn man weiß, dass man sich auf diesem Niveau schon mehrfach beweisen konnte.

DFB.de: Nach der EM beginnst du ein Studium an der University of California Berkeley. Wie kamst du dazu, und wie groß ist bei dir die Vorfreude darauf?

Hils: Ich konnte mir das schon immer ganz gut vorstellen, irgendwann mal im Ausland zu studieren. Und als sich dann die Chance ergeben hat, das jetzt durch ein Stipendium in den USA machen zu können, musste ich nicht lange überlegen. Ich freue mich riesig darauf, dass das klappt, und einfach generell auf das Land. Der Fokus wird aber weiterhin auch auf Fußball gerichtet sein, in den USA werde ich dann in der College-Liga spielen. Dort wird sehr viel Wert auf den athletischen Bereich gelegt. Insofern hoffe ich, dass ich nach einer hoffentlich erfolgreichen U 19-EM sowohl in dieser Hinsicht als auch spielerisch die nächsten Schritte machen kann.

