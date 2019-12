Hildmann neuer Trainer bei Preußen Münster

Sascha Hildmann ist neuer Trainer beim abstiegsbedrohten Drittligisten SC Preußen Münster. Der 47 Jahre alte Fußball-Lehrer, der bis September den Ligakonkurrenten 1. FC Kaiserslautern betreut hatte, tritt beim Gründungsmitglied der Bundesliga die Nachfolge des beurlaubten Sven Hübscher und von Interimstrainer Arne Barez an und soll den Tabellenvorletzten zum Klassenverbleib führen. Ein Nichtabstiegsplatz ist für den SC Preußen fünf Punkte entfernt.

"Wir waren auf der Suche nach einem Trainer, der zu uns und zu unserer Philosophie passt und der absolut davon überzeugt ist, gemeinsam mit uns das Ruder rumzureißen", so Malte Metzelder, Geschäftsführer Sport bei Preußen Münster. "Diesen Eindruck hat Sascha Hildmann von Anfang an vermittelt. Er hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er auch unter sportlich schwierigen Bedingungen erfolgreich arbeiten kann."

Hildmann: "Ich bin absoluter Überzeugungstäter"

Der gebürtige Kaiserslauterer Hildmann war während seiner aktiven Laufbahn unter anderem für den FCK, den 1. FC Saarbrücken, FK Pirmasens, Alemannia Aachen und den FC 08 Homburg am Ball. Seine ersten Trainerstationen waren der SC Idar-Oberstein, der SC Hauenstein, die SV 07 Elverberg (U 17), der 1. FSV Mainz 05 (U 16) und die SG Sonnenhof Großaspach. Jetzt soll er den SC Preußen Münster vor dem Abstieg bewahren.

"Ich bin absoluter Überzeugungstäter und von der Qualität der Mannschaft überzeugt", so Hildmann. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit Malte Metzelder und konnte mich sofort für diese reizvolle Aufgabe in einem spannenden Umfeld begeistern. Es wird jetzt darauf ankommen, möglichst schnell in die Köpfe der Spieler zu kommen und die Mannschaft kennenzulernen."