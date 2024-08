Hier läuft die erste DFB-Pokalrunde im TV und Livestream

Die sportlichen Großereignisse mit der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land und den Olympischen Spielen in Paris sind gerade erst vorbei, da startet bereits die erste Runde im DFB-Pokal. Ab Freitag stehen 32 Begegnungen an, die letzte am 28. August. DFB.de beantwortet im FAQ die wichtigsten Fragen zum Auftakt des DFB-Pokals 2024/2025.

Wer überträgt die Partien der ersten DFB-Pokalrunde?

Im Zuge der Rechtevergabe für die Spielzeiten 2022/2023 bis 2025/2026 haben sich unter anderem die Anstoßzeiten und Übertragungsrechte im DFB-Pokal geändert. Am Freitag startet die neue Pokalsaison mit drei Partien ab 18 Uhr: Regionalligist Würzburger Kickers empfängt die TSG Hoffenheim, Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat den 1. FSV Mainz 05 zu Gast und Viertligist Hallescher FC bekommt es mit Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli zu tun. Alle drei Spiele werden live bei Sky im Pay-TV und im Livestream gezeigt - sowohl einzeln als auch in der Konferenz.

Am Freitagabend (ab 20.45 Uhr) gastiert dann Rekordpokalsieger Bayern München bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fussball. Das ZDF zeigt diese Partie im Free-TV und kostenlos in der Mediathek, im Anschluss gibt es eine Zusammenfassung der frühen Partien. Auch Sky geht im Ulmer Donaustadion live auf Sendung.

Bis auf zwei Ausnahmen werden die weiteren Erstrundenpartien zwischen Samstag und Montag ausgetragen. Wie bereits in der vergangenen Saison finden am Samstag und Sonntag jeweils zwei Partien schon ab 13 Uhr statt. Die restlichen Begegnungen dieser beiden Spieltage werden um 15.30 Uhr (jeweils sechs) und 18 Uhr (jeweils drei) angepfiffen. Am Montag, 19. August, starten drei Pokalduelle um 18 Uhr und eines um 20.45 Uhr: Zweitligist Eintracht Braunschweig trifft dabei im ARD-Livespiel (auch kostenlos in der Mediathek) auf den fünfmaligen DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt.

Da sich der DFL-Supercup zwischen DFB-Pokalsieger Bayer Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart am Samstag, 17. August (ab 20.30 Uhr, live bei Sat.1 und Sky), mit der ersten Runde des DFB-Pokals überschneidet, finden die Pokalpartien dieser beiden Mannschaften erst Ende August statt. Der VfB Stuttgart ist am Dienstag, 27. August (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky), beim Zweitligaaufsteiger Preußen Münster zu Gast, Double-Gewinner Bayer Leverkusen spielt am Mittwoch, 28. August (ab 18 Uhr, live im ZDF und bei Sky), beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena. Die Partie findet bereits am frühen Abend statt, damit sie sich nicht mit der Eröffnungsfeier der Paralympics in Paris überschneidet. Darauf einigten sich der DFB und seine TV- und Medienpartner einvernehmlich.

Pay-TV-Sender DAZN zeigt zudem jeweils ab Mitternacht Highlights der Pokalspiele.

Wann sind die weiteren Runden geplant?

Rahmentermine für die zweite Pokalrunde sind der 29. und 30. Oktober 2024. Das Achtelfinale wird am 3. und 4. Dezember 2024 ausgetragen. Auch die Viertelfinalpartien werden vorgezogen. Die Runde der letzten Acht wird am 4./5. Februar und 25./26. Februar 2025 ausgespielt. Die vier Partien werden somit an vier verschiedenen Tagen terminiert. Das Halbfinale ist für den 1./2. April 2025. angesetzt. Das große Finale im Berliner Olympiastadion steigt am 24. Mai 2025.

Wie sind die Prämien im DFB-Pokal der Männer geregelt?

In einer gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG wurde der Verteilungsschlüssel für die Einnahmen im DFB-Pokal der Männer für die Saison 2024/2025 beschlossen. Die Ausschüttung bewegt sich in etwa auf dem Niveau der vergangenen Spielzeit. Von der ersten Runde bis zum Halbfinale werden 67 Millionen Euro verteilt, hinzu kommen 7,2 Millionen Euro für das DFB-Pokalfinale. Im Einzelnen verteilen sich die Ausschüttungen an die Vereine folgendermaßen:

Für die erste Runde 209.453 Euro

Für die zwei Runde 418.906 Euro

Für die dritte Runde 837.813 Euro

Für die Viertelfinalspiele 1.675.625 Euro

Für die Halbfinalspiele 3.351.250

Der Verlierer des Finals erhält 2.880.000

Der Gewinner des DFB-Pokals erhält 4.320.000 Euro

Was gibt es Neues?

Bei der EURO 2024 in Deutschland stieß die sogenannte "Kapitänsregelung" auf große Zustimmung, nun wurde sie zum Saisonstart auch in Deutschland in allen Spielklassen eingeführt. Es handelt sich um die Anweisung, dass sich nur der Mannschaftskapitän an den Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin wenden darf, um eine wichtige Entscheidung erklärt zu bekommen. Die Kapitäne sind zudem dafür verantwortlich, dass ihre Mitspieler*innen die Unparteiischen respektieren, Abstand halten und sie nicht bedrängen. Ein Spieler, der die Rolle seines Kapitäns ignoriert, beim Referee reklamiert oder sich respektlos verhält, wird verwarnt.

Wenn der Torwart des Teams das Kapitänsamt innehat, wird vor dem Spiel ein Feldspieler bestimmt, der den Schiedsrichter ansprechen kann, falls sich am anderen Ende des Spielfeldes eine strittige Szene ereignet. Die Unparteiischen werden ihrerseits dazu ermutigt, sich im Dialog mit den Kapitänen auszutauschen, um eine respektvolle Atmosphäre zwischen allen Parteien zu schaffen und eine Vertrauensbasis zu den Spieler*innen aufzubauen.

Die erste DFB-Pokalrunde 2024/2025

2. Bundesliga - Bundesliga

SSV Ulm 1846 Fußball - FC Bayern München (Freitag, ab 20.45 Uhr, live im ZDF und bei Sky)

SSV Jahn Regensburg - VfL Bochum (Sonntag, ab 15.30 Uhr, live bei Sky)

SC Preußen Münster - VfB Stuttgart (27. August, ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky)

Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt (Montag, ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky)

3. Liga - Bundesliga

Alemannia Aachen - Holstein Kiel (Samstag, ab 18 Uhr, live bei Sky)

Erzgebirge Aue - Borussia Mönchengladbach (Samstag, ab 13 Uhr, live bei Sky)

Energie Cottbus - SV Werder Bremen (Montag, ab 18 Uhr, live bei Sky)

Rot-Weiss Essen - RB Leipzig (Samstag, ab 15.30 Uhr, live bei Sky)

SV Wehen Wiesbaden - 1. FSV Mainz 05 (Freitag, ab 18 Uhr, live bei Sky)

VfL Osnabrück - SC Freiburg (Samstag, ab 15.30 Uhr, live bei Sky)

Regionalliga - Bundesliga

FC Viktoria 1889 Berlin - FC Augsburg (Sonntag, ab 13 Uhr, live bei Sky)

Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim (Freitag, ab 18 Uhr, live bei Sky)

Phönix Lübeck - Borussia Dortmund (Samstag, ab 18 Uhr, live bei Sky)

FC 08 Villingen - 1. FC Heidenheim (Samstag, ab 15.30 Uhr, live bei Sky)

FC Carl Zeiss Jena - Bayer 04 Leverkusen (28. August, ab 18 Uhr, live im ZDF und bei Sky)

Hallescher FC - FC St. Pauli (Freitag, ab 18 Uhr, live bei Sky)

Greifswalder FC - 1. FC Union Berlin (Samstag, ab 15.30 Uhr, live bei Sky)

Oberliga - Bundesliga

TuS Koblenz - VfL Wolfsburg (Montag, ab 18 Uhr, live bei Sky)

3. Liga - 2. Bundesliga

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf (Sonntag, ab 18 Uhr, live bei Sky)

Arminia Bielefeld - Hannover 96 (Samstag, ab 18 Uhr, live bei Sky)

SV Sandhausen - 1. FC Köln (Sonntag, ab 15.30 Uhr, live bei Sky)

FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern (Samstag, ab 15.30 Uhr, live bei Sky)

1. FC Saarbrücken - 1. FC Nürnberg (Sonntag, ab 13 Uhr, live bei Sky)

FC Hansa Rostock - Hertha BSC (Sonntag, ab 15.30 Uhr, live bei Sky)

Regionalliga - 2. Bundesliga

Kickers Offenbach - 1. FC Magdeburg (Montag, ab 18 Uhr, live bei Sky)

Teutonia 05 Ottensen - SV Darmstadt (Sonntag, ab 15.30 Uhr, live bei Sky)

Bremer SV - SC Paderborn (Sonntag, ab 15.30 Uhr, live bei Sky)

SV Meppen - Hamburger SV (Sonntag, ab 18 Uhr, live bei Sky)

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC (Sonntag, ab 18 Uhr, live bei Sky)

VfR Aalen - FC Schalke 04 (Samstag, ab 15.30 Uhr, live bei Sky)

Oberliga - 2. Bundesliga

VfV 06 Hildesheim - SV Elversberg (Sonntag, ab 15.30 Uhr, live bei Sky)

TSV Schott Mainz - SpVgg Greuther Fürth (Samstag, ab 13 Uhr, live bei Sky)

