Hier gibt's Tickets fürs Peru-Spiel in Mainz

In ihrem ersten Länderspiel des Jahres trifft die deutsche Nationalmannschaft der Männer am 25. März auf Peru. Zum dritten Mal wird Mainz dabei Austragungsort einer Begegnung der DFB-Auswahl sein. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der Mewa-Arena.

Wer die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick in Mainz live erleben will, kann sich nun Karten sichern: im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48). Sitzplatzkarten gibt es in verschiedenen Kategorien zwischen 35 und 80 Euro (ermäßigt zwischen 25 und 60 Euro). Ermäßigte Tickets können von Jugendlichen ab 15 Jahren, Schülern, Studenten, Rentnern und Personen mit Schwerbehindertenausweis ab 50 Prozent beansprucht werden. Kinder bis einschließlich 14 Jahren bezahlen in allen Kategorien 10 Euro. Diese Karten werden je nach Verfügbarkeit verkauft.

Fan-Club-Mitglieder können Tickets ab 15 Euro über das DFB-Ticketportal oder die kostenlose Fan-Club-Hotline unter 00800 14 90 74 54 erwerben. Der Gästebereich in der Mewa-Arena befindet sich in Block J. Bei Bedarf werden noch die Blöcke I und H für Gästefans geöffnet.

Heimsieg im letzten Duell 2018

Das bisher letzte Duell gegen Peru gewann Deutschland im September 2018 in Sinsheim mit 2:1. In der FIFA-Weltrangliste belegen die "Blanquirroja" aktuell Platz 21 und liegen damit sieben Ränge hinter der DFB-Auswahl.

Drei Tage nach dem Länderspiel in Mainz trifft die Nationalmannschaft am 28. März (ab 20.45 Uhr) in Köln auf Belgien. Karten für das Spiel im RheinEnergieStadion sind ebenfalls im DFB-Ticketportal erhältlich.

[dg]