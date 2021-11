Hier gibt's noch Karten fürs Türkei-Spiel

Das letzte Heimländerspiel des Jahres 2021 steht an. Mit dem 7:0 gegen Israel gelang der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation der vierte Sieg im vierten Spiel. Nun soll diese Serie gegen die Türkei ausgebaut werden, die derzeit mit vier Punkten den dritten Tabellenplatz der Gruppe H belegt. Der Anpfiff der Partie erfolgt heute um 16 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig, das ZDF überträgt live. Für das Spiel sind in Absprache mit den zuständigen Gesundheitsämtern bis zu 5000 Zuschauer*innen zugelassen. Der Ticketverkauf läuft.

Eintrittskarten sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich auf tickets.dfb.de - die Tageskassen werden in Absprache mit den Behörden nicht geöffnet. Bis zum Anpfiff können Tickets deshalb ausschließlich per print@home erworben werden.

Tickets ab 8 Euro pro Person

Sitzplatzkarten der Kategorie 1 sind für 25 Euro (ermäßigt 20 Euro) und in der Kategorie 2 für 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) erhältlich. Gruppentickets ab zehn Personen kosten 8 Euro pro Person und sind hier für das Spiel mit dem Aktionscode WIR#ImTeam buchbar. Es gehen ausschließlich Sitzplätze in den Verkauf, da Stehplätze bei Qualifikationsspielen laut UEFA-Reglement nicht zugelassen sind.

Für alle Zuschauer*innen ab dem Alter von 18 Jahren gilt die Pflicht eines 2G-Nachweises: Zugelassen sind ausschließlich Personen die geimpft oder genesen sind.

[ag]