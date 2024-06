HFV sucht Werkstudent*in (m/w/d) Controlling und Budgetsteuerung

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit mehr als 600.000 Mitgliedern in 2.100 Vereinen der größte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Werkstudent*in (m/w/d) Controlling und Budgetsteuerung (20 Stunden pro Woche)

Die Tätigkeit soll vorrangig am Standort Frankfurt wahrgenommen werden. Mobiles Arbeiten ist ebenfalls möglich. Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet.

Zu Deinen Aufgaben zählen unter anderem:

Mitarbeit bei der Budgetplanung und -kontrolle

Unterstützung bei der Erstellung von Finanzberichten und Kostenstellenauswertungen

Mitwirkung bei Aufbau und Optimierung von Controlling und den Prozessen

Mithilfe bei der Einführung von DMS-Prozessen

Unterstützung bei der Digitalisierung der Geschäftsstelle

Das bringst Du mit:

Studium der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbaren Studiengängen

Affinität zu Daten und IT-Applikationen sowie Analysefähigkeiten

Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere mit Excel

Strukturierte Arbeitsweise und Organisationsfähigkeit

Das erwartet Dich bei uns:

Vielfältiges, interessantes Aufgabengebiet im spannenden Fußballumfeld

Mitarbeit in einem hochmotivierten Team

Möglichkeit von bis zu 60 Prozent mobilem Arbeiten

Kollegiales Arbeitsumfeld in einem kleinen Team

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du davon überzeugt bist, dass Du unseren Vorstellungen entsprichst und in unser Team passt, dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung.

Deine Bewerbungsunterlagen schickst Du bitte unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung bis zum 07.07.2024 ausschließlich in elektronischer Form (maximale Dateigröße 4 MB) an: personal@hfv-online.de

[hfv]