HFV sucht Vereinsservice-Assistenten (m/w/d)

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2.100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen für die Kreise Kassel, Werra-Meißner und Hofgeismar-Wolfhagen zum 01. Mai 2021 eine*n

HFV-Vereinsservice-Assistenten (m/w/d)

auf 450,00 € Basis

Die Stelle soll zunächst befristet bis zum 31.12.2021 besetzt werden.

Zu Ihren Aufgaben zählen unter anderem:

Beratung der Fußballvereine in den zugewiesenen Kreisen zu Fragen außerhalb des Spielbetriebes (Ehrenamt, Qualifizierung, Kooperation Schule/Kita/Verein etc.)

Koordination und Organisation von Serviceangeboten für die Fußballvereine der zugewiesenen Kreise

Durchführung von Vereinsbesuchen in Präsenz und virtuell

Unterstützung bzw. Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Verbandsmitarbeiter*innen auf Kreisebene

Wir erwarten:

Gewissenhafte, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

Gutes Organisationsvermögen

Hohe Kommunikations-/Teamfähigkeit sowie Einsatzbereitschaft (auch am Abend und an Wochenenden)

Gute EDV-Kenntnisse (insbesondere MS Office, E-Learning-Tools, Videokonferenz-Programme)

Besitz einer Fußballtrainer*innen-/Vereinsmanager*innen-Lizenz bzw. Bereitschaft zum kurzfristigen Erwerb

Eine Affinität zum Fußball und Kenntnisse der HFV-Strukturen setzen wir voraus. Wir bieten eine interessante Aufgabe im Bereich des organisierten Sports sowie die Mitarbeit in einem hochmotivierten Team.

Wenn Sie sich von dieser Aufgabe angesprochen fühlen, möchten wir Sie gerne kennenlernen. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte bis zum 25. März 2021 ausschließlich in elektronischer Form (maximale Dateigröße 4 MB) an:

Hessischer Fußball-Verband e.V.

Stephanie Nöthen

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt

stephanie.noethen@hfv-online.de

Für nähere Informationen und Fragen steht Ihnen in die Leiterin der Abteilung Verbands- und Vereinsentwicklung Stephanie Nöthen (069/677282-241) gerne zur Verfügung.

[hfv]