HFV sucht Verbandssportlehrer*in

Der Hessische Fußball-Verband ist der größte Sportfachverband in Hessen und vertritt die Interessen von ca. 585.000 Mitgliedern in 2.100 Sportvereinen.

Wir suchen schnellstmöglich eine(n) Verbandssportlehrer*in

in Vollzeit am Hauptstandort Grünberg mit Außeneinsätzen bei Sichtungsmaßnahmen.

Zu Ihren Aufgaben zählen unter anderem:

Konzeption und Durchführung der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Trainer*innen, Übungsleiter*innen und Betreuer*innen insbesondere im Bereich der Trainer C-Lizenz

Talentsichtung und Talentförderung im Mädchen- und Jungenbereich

Planung und Koordinierung dieser Maßnahmen

Inhaltliche und organisatorische Zuarbeit für die ehrenamtlichen Gremien.

Wir erwarten:

Wir suchen eine Persönlichkeit, nach Möglichkeit mit abgeschlossenem Sport- oder Pädagogikstudium, pädagogischer Ausbildung bzw. Erfahrungen in der Erwachsenenbildung

Inhaber*in der B+, A+, A oder Fußball-Lehrer-Lizenz

Erfahrung als Trainer*in im Nachwuchsfußball

Flexibilität (Arbeitszeit an Wochenenden), Belastbarkeit und Organisationstalent

Gute PC-Kenntnisse

Kenntnisse aus dem Bereich der Sportorganisation

Erfahrung als Ausbilder*in ist von Vorteil

Wenn Sie gerne im Team arbeiten und Fußball Ihre große Leidenschaft ist, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.

Wir bieten eine interessante Aufgabe im Bereich des organisierten Sports sowie die Mitarbeit in einem hochmotivierten Team. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie davon überzeugt sind, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen und in unser Team passen, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung richten Sie bitte an Nicolas Fink bis zum 30. Juni 2023, ausschließlich in elektronischer Form an info@hfv-online.de.

[hfv]