HFV sucht Social-Media-/Kommunikationsmanager (m/w/d)

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen schnellstmöglich

einen Social-Media-/Kommunikationsmanager (m/w/d)

vorerst befristet in Vollzeit am Standort Frankfurt am Main.

Zu Deinen Aufgaben zählen unter anderem:

(Nutzer-)Betreuung, Pflege und Weiterentwicklung der digitalen Kommunikationskanäle des Verbandes

Redaktionelle Betreuung der Kanäle und das damit zusammenhängende CommunityManagement

Entwicklung von Kommunikationskampagnen in Zusammenarbeit mit allen hauptamtlichen sowie ehrenamtlichen Kolleg*innen (u.a. auch LOTTO Hessenliga, Bitburger-Hessenpokal, etc.)

Planung und Koordinierung verschiedener Bewegtbildformate

Ansprechpartner für Kreise und Vereine im Bereich Social-Media-Schulungen

Mitgestaltung der HFV-Websites

redaktionelle Unterstützung für das Verbandsmagazin

Wünschenswert: Entwicklung des Themenfeldes eFootball

Das bringst Du mit:

Erfolgreich abgeschlossene (sport)journalistische Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkten in (Sport)journalismus

Erfahrungen im Bereich Social Media, Bewegtbild und Kampagnenmanagement

Kenntnisse im Umgang mit gängigen Grafikprogrammen

Interesse am Amateurfußball

Das erwartet Dich bei uns:

Mitwirkung bei der strategischen Entwicklung der Kommunikationskanäle des Verbands

Entwicklung von Kommunikationsstrategien für Verbandsthemen

Schnittstellen- und Beraterfunktion zu allen Verbandsmitarbeiter*innen

Möglichkeit von bis zu 60 Prozent mobilem Arbeiten

Tätigkeit in einem spannenden Fußballumfeld

Ein kollegiales Arbeitsumfeld in einem kleinen Team

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du davon überzeugt bist, dass Du unseren Vorstellungen entsprichst und in unser Team passt, dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung.

Deine Unterlagen schickst Du bitte unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung bis zum 21. März 2023 ausschließlich per E-Mail an:



HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V.

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt am Main

personal@hfv-online.de

[hfv]