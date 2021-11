HFV sucht Sachbearbeiter*in Sekretariat (m/w/d)

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen für unsere Geschäftsstelle in Frankfurt am Main schnellstmöglich

eine*n Sachbearbeiter*in Sekretariat (in Vollzeit oder Teilzeit)

Zu Ihren Aufgaben zählen unter anderem:

Allgemeine Sachbearbeitung des Büros der Geschäftsführung

Sie unterstützen die Geschäfts- und deren Büroleitung administrativ, organisatorisch und projektbezogen

Unterstützung innerhalb der Terminplanung, Organisation und Koordination

Beantwortung und Weiterleitung von telefonischen und schriftlichen Anfragen

Erstellung von Protokollen sowie Ablage und Archivierung

Reports, Statistiken und Analysen erstellen und bearbeiten Sie eigenverantwortlich

Sie betreuen und koordinieren auch bereichsübergreifende Projekte

Das bringen Sie mit:

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Gewissenhafte, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

Gutes Organisations- und Konzeptionsvermögen sowie Zeitmanagement

Hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit in der Zusammenarbeit mit ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern

Eine Affinität zum Sport setzen wir genauso voraus wie einen sicheren Umgang mit Microsoft Office, Internet und Ähnlichem

Bestenfalls sind Sie bereits haupt- oder ehrenamtlich im Sport aktiv und möchten Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im organisierten Sport einbringen.

Die Stelle hat einen Umfang von 40 Stunden pro Woche und soll zunächst befristet für zwei Jahre besetzt werden. Eine langfristige Beschäftigung wird angestrebt.

Wir bieten eine interessante Aufgabe im Bereich des organisierten Sports sowie die Mitarbeit in einem hochmotivierten Team. Wenn Sie sich von dieser Aufgabe angesprochen fühlen, möchten wir Sie gerne kennenlernen.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte bis zum 8. Dezember 2021 ausschließlich in elektronischer Form (maximale Dateigröße 4 MB) an:

Hessischer Fußball-Verband e.V.

Zühal Arslan

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt

personal@hfv-online.de

[hfv]