HFV sucht Sachbearbeiter*in (m/w/d) Qualifizierung

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen schnellstmöglich für unsere Abteilung Verbands- und Vereinsentwicklung

einen Sachbearbeiter*in (m/w/d) Qualifizierung

(vorerst befristet in Vollzeit) am Standort Grünberg (Sportschule).

Zu Deinen Aufgaben zählen unter anderem:

• Lehrgangskoordination (Planung, Vorbereitung, Abwicklung, Nachbearbeitung) aller Qualifizierungsmaßnahmen in der Sportschule Grünberg (zum Beispiel Trainer C /B Lizenz, Vereinsmanager, Tagesseminare)

• Teilnehmer- und Reklamationsmanagement

• Ausstellen und Verlängern von Trainerlizenzen

• Telefonische Beratung von Interessenten im Bereich Qualifizierung

• Zusammenarbeit mit den Verbandssportlehrern sowie den HFV-Lehrreferenten

Das bringst Du mit:

• Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation

• Gute EDV-Kenntnisse (insbesondere Office, Videokonferenz-Programme)

• Hohe Kommunikations-, Teamfähigkeit und Serviceorientierung

• Gewissenhafte, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

• Organisationstalent und gutes Zeitmanagement

• Bereitschaft zu Arbeitseinsätzen in den Abendstunden und an Wochenenden

Das erwartet Dich bei uns:

• Vielfältiges Aufgabengebiet mit viel Kundenkontakt

• Tätigkeit im spannenden Fußballumfeld

• Möglichkeit von bis zu 60 Prozent mobilem Arbeiten

• Kollegiales Arbeitsumfeld in einem kleinen Team

Eine Affinität zum organisierten Sport - insbesondere zum Fußball - und seinen Strukturen setzen wir voraus. Der Besitz einer Trainerlizenz (Fußball) bzw. die Bereitschaft zum kurzfristigen Erwerb ist wünschenswert.

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du davon überzeugt bist, dass Du unseren Vorstellungen entsprichst und in unser Team passt, dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung. Deine Unterlagen schickst Du bitte unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung bis zum 9. Mai 2023 ausschließlich per E-Mail an:

HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V.

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt am Main

personal@hfv-online.de

[hfv]