HFV sucht Sachbearbeiter*in für die Finanzverwaltung (m/w/d)

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2.100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen schnellstmöglich eine*n

Sachbearbeiter*in für die Abteilung Finanzverwaltung (m/w/d) (in Teilzeit, ggf. auch Vollzeit, 20-40 h/Woche)

am Standort Frankfurt am Main.

Zu den Aufgaben zählen unter anderem:

Kontierung und Buchung der laufenden Geschäftsvorgänge

Zahlungsausführung, Mahnwesen, Rechnungsfakturierung, Buchen, Kalkulationen,

Ansprechpartner für Vereine und Verbandsmitarbeiter in Buchhaltungsfragen

Das bringen Sie mit:

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation im Rahmen eines betriebswirtschaftlichen Studiums

Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen

EDV-Kenntnisse auf den Gebieten Finanzkosten und Leistungsrechnung sowie Anlagenbuchhaltung

Gewissenhafte, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

Gutes Organisations- und Konzeptionsvermögen sowie Zeitmanagement

Gute Auffassungsgabe und termingerechte Umsetzung von Projekte

Wünschenswert:

Organisatorische Kenntnisse im Vereins- und Verbandsbereich

Affinität zum Fußballsport

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie davon überzeugt sind, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen und in unser Team passen, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Ihre Unterlagen schicken Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 20. Dezember 2022 ausschließlich per E-Mail an:

HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V.

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt am Main

personal@hfv-online.de.

[hfv]