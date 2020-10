HFV sucht Sachbearbeiter (m/w/d) Qualifizierung

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2.100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen schnellstmöglich und spätestens bis zum 1. Dezember 2020 für unsere Abteilung Verbands- und Vereinsentwicklung eine(n)

Sachbearbeiter (m/w/d) Qualifizierung

(40 Stunden pro Woche)

Die Tätigkeit soll in der Geschäftsstelle Frankfurt wahrgenommen werden. Arbeitstage in der Sportschule Grünberg sind ebenfalls möglich.

Zu den Aufgaben zählen unter anderem:

Lehrgangskoordination aller dezentralen Maßnahmen (Planung, Abwicklung, Nachbearbeitung)

Beratung von Interessenten im Bereich Qualifizierung

Teilnehmer- & Reklamationsmanagement: Anlaufstelle, organisatorische Abwicklung, Entscheidung / interne Abstimmung zur Entscheidung

Betreuung ehrenamtlicher Mitarbeiter auf Kreisebene im Bereich Qualifizierung

Betreuung HFV-Lehrreferenten

Erstellung und Aufbereitung von Statistiken im Arbeitsbereich

Erstellung von Beiträgen für Homepage und Hessen-Fußball im Bereich Qualifizierung

Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Verbandsausschuss für Qualifizierung und Vereinsentwicklung

Betreuung des Projekts DFB-Mobil

Einsatz als Prüfer bei Trainer C-Lizenz Prüfungen

Das bringen Sie mit:

Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Fußball-Lizenz (mind. Trainer C-Lizenz / Bereitschaft, kurzfristig die B-Lizenz zu erwerben)

Gute EDV-Kenntnisse (insbesondere MS Office, E-Learning-Tools, Videokonferenz-Programme)

Hohe Kommunikationsfähigkeit und Serviceorientierung

Gewissenhafte, selbständige und zuverlässige Arbeitsweise

Organisationstalent und gutes Zeitmanagement

Teamfähigkeit

Verständnis für die Struktur eines Sportverbandes durch bereits erworbene Berufserfahrung oder ehrenamtliche Tätigkeit innerhalb eines Vereins oder Verbandes

Bereitschaft zu Arbeitseinsätzen in den Abendstunden und an Wochenenden

Eine Affinität zum Sport und insbesondere zum Fußball setzen wir voraus. Wir bieten eine interessante Aufgabe im Bereich des organisierten Sports, die Mitarbeit in einem hochmotivierten Team sowie eine angemessene Vergütung.

Die Stelle wird zunächst für zwei Jahre befristet.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie davon überzeugt sind, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen und in unser Team passen, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Ihre Unterlagen schicken Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 23. Oktober 2020 ausschließlich per E-Mail (maximale Dateigröße 4 MB) an:

HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V.

z. Hd. Tim Scheid

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt am Main

Tim.Scheid@hfv-online.de

[hfv]