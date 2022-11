HFV sucht Referenten für Vereinsentwicklung (m/w/d)

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, idealerweise zum 1. Februar 2023, für unsere Abteilung Verbands- und Vereinsentwicklung

einen Referenten für Vereinsentwicklung (m/w/d) (Vollzeit 40 Stunden pro Woche).

Die Tätigkeit soll vorrangig in Frankfurt wahrgenommen werden. Arbeitstage in Grünberg und mobiles Arbeiten sind ebenfalls möglich. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet.

Zu Ihren Aufgaben zählen unter anderem:

• Konzeption und Organisation überfachlicher Qualifizierungsangebote für ehrenamtliche Verbands- und Vereinsmitarbeiter (z.B. Vereinsmanager C-/B-Ausbildung) inkl. Lehrgangskoordination (Einladung, ggfs. Vor-Ort Betreuung, Abwicklung, Nachbereitung) inkl. digitaler Angebote

• Umsetzung der Ehrenamtskampagnen des DFB (Ehrenamtspreis, Fußballhelden)

• Betreuung der AG-Ehrenamt sowie der Kreisehrenamtsbeauftragten und Weiterentwicklung der HFV-Ehrenamtsförderung

• Konzeption und Umsetzung der Masterplanmaßnahme Vorstandstreff

• Zusammenarbeit mit dem Verbandsausschuss für Qualifizierung und Vereinsentwicklung, den Arbeitsgruppen in den Bereichen überfachliche Qualifizierung/ Vereinsberatung sowie der lsb h/Bildungsakademie und Sportjugend

• Budgetkontrolle für die Bereiche: überfachliche Qualifizierungsmaßnahmen, Vereinsberatung und Ehrenamt

• Erstellung von Beiträgen für Homepage, Hessen-Fußball und soziale Medien sowie Pflege der Homepage in den Themengebieten überfachliche Qualifikation, Ehrenamt und Vereinsberatung

• Teilnahme und aktive Beteiligung an fachspezifischen Sitzungen und Tagungen des Dachverbandes (DFB), anderer Fachverbände für die Bereiche überfachliche Qualifizierung/ Vereinsberatung/ Ehrenamt

Wir erwarten:

• Abgeschlossenes Studium, bevorzugt im Bereich Sportwissenschaft/ Sportmanagement oder vergleichbare Qualifikation

• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie eine schnelle Auffassungsgabe

• Hohes Maß an Eigeninitiative, Ergebnisorientierung, Engagement, Flexibilität, Organisationstalent sowie Aufgeschlossenheit für neue Themen und Trends im Amateurfußball

• Erfahrung im Erstellen von Konzepten und in der Projektarbeit

• Sicheres Auftreten und Moderationsfähigkeit

• Kenntnisse in der Verwaltung und gute EDV-Kenntnisse (insbesondere Microsoft365, E-Learning-Tools, Videokonferenz-Programme)

• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten (Wochenenden & Abendstunden) sowie Reisetätigkeit (Führerschein notwendig)

• Vereinsmanager-Lizenz bzw. die Bereitschaft zum kurzfristigen Erwerb

Berufserfahrung ist wünschenswert. Eine Affinität zum Sport und insbesondere zum Fußball und seinen Strukturen setzen wir voraus. Bewerber*innen mit ehrenamtlichem Engagement werden bevorzugt berücksichtigt.

Wir bieten eine interessante Aufgabe im Bereich des organisierten Sports sowie die Mitarbeit in einem hochmotivierten Team. Zudem geben wir die Möglichkeiten der anteiligen Nutzung des mobilen Arbeitens. Wenn Sie sich von dieser Aufgabe angesprochen fühlen, freuen wir uns, Sie kennenzulernen.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung schicken Sie bitte bis zum 16. Dezember 2022 ausschließlich in elektronischer Form (maximale Dateigröße 4 MB) an:

Hessischer Fußball-Verband e.V.

Stephanie Nöthen

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt am Main

stephanie.noethen@hfv-online.de

Für nähere Informationen und Fragen steht Ihnen Stephanie Nöthen, Abteilungsleiterin Verbands- und Vereinsentwicklung, unter 069/677282-241 gerne zur Verfügung.

[hfv]