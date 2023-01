HFV sucht Pflicht-Praktikanten*in (m/w/d) im Bereich Verbands- und Vereinsentwicklung

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Dachorganisation für die fußballspielenden Vereine in Hessen. Mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2.100 Vereinen ist der HFV der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen. Wir suchen für unsere Geschäftsstelle in Frankfurt am Main für die Abteilung Verbands- und Vereinsentwicklung ab 1. April 2023 eine(n)

Praktikant*in (m/w/d)

(für 6 Monate im Rahmen eines Pflichtpraktikums)

Zu Ihren Aufgaben zählen unter anderem:

Unterstützung und Management von Projekten in den Themenbereichen Vereinsberatung, überfachliche Qualifizierung und Ehrenamtsförderung

Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben im Bereich Freizeitfußball sowie Fußball für Ältere

Administrative Unterstützung im Bereich Qualifizierung insbesondere beim Lehrgangsmanagement

Unterstützung und Mitarbeit in der Begleitung der zuständigen ehrenamtlichen Gremien und Arbeitsgruppen

Veranstaltungsmanagement: Vorbereitung und Unterstützung bei verschiedenen ein- und mehrtägigen Veranstaltungsformaten

Eigenständige Abwicklung von Teilprojekten

Das bringen Sie mit:

Eingeschriebene/r Student*in des Sportmanagements, der Sportwissenschaft, der Betriebswirtschaft oder eines vergleichbaren Studiengangs

Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft (vereinzelt auch am Wochenende)

Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise

Handlungssichere Anwendung der gängigen MS Office Anwendungen (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) sowie E-Learing-Tools und Videokonferenz-Programme

Erste Kenntnisse und Erfahrungen im Projekt-/ Veranstaltungsmanagement wünschenswert

Gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift

Interesse am Amateurfußball



Die Stelle hat einen Umfang von 40 Stunden pro Woche. Es können nur Praktikant*innen (m/w/d) berücksichtigt werden, die im Rahmen ihres Studiums ein Pflichtpraktikum zu absolvieren haben. Für die Tätigkeit wird eine Aufwandsentschädigung von 400,00 €/ Monat gezahlt. Mobiles Arbeiten an 3 Tagen pro Woche ist möglich.

Wir bieten eine interessante Aufgabe im Bereich des organisierten Sports sowie die Mitarbeit in einem hochmotivierten Team. Wenn Sie sich von dieser Aufgabe angesprochen fühlen, möchten wir Sie gerne kennenlernen.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte bis zum 26.02.2023 ausschließlich in elektronischer Form (maximale Dateigröße 4 MB) an:



Hessischer Fußball-Verband e.V.

Stephanie Nöthen

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt

praktikum-vve@hfv-online.de

