HFV sucht Pflicht-Praktikanten*in (m/w/d) im Bereich Verbands- und Vereinsentwicklung

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2.100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen zum 1. April 2023 eine*n

Pflicht-Praktikanten*in (m/w/d) im Bereich Verbands- und Vereinsentwicklung (40 Stunden pro Woche)

am Standort Frankfurt am Main.

Zu den Aufgaben zählen unter anderem:

Unterstützung und Management von Projekten in den Themenbereichen Vereinsberatung, überfachliche Qualifizierung und Ehrenamtsförderung

Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben im Bereich Freizeitfußball sowie Fußball für Ältere

Administrative Unterstützung im Bereich Qualifizierung insbesondere beim Lehrgangsmanagement

Unterstützung und Mitarbeit in der Begleitung der zuständigen ehrenamtlichen Gremien und Arbeitsgruppen

Veranstaltungsmanagement: Vorbereitung und Unterstützung bei verschiedenen ein- und mehrtägigen Veranstaltungsformaten

Eigenständige Abwicklung von Teilprojekten

Das bringst du mit:

Eingeschriebener Student*in im Bereich Sportmarketing, Sportmanagement oder ähnliches sowie eine Bescheinigung über ein Pflichtpraktikum

Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft (vereinzelt auch am Wochenende)

Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise

Handlungssichere Anwendung der gängigen MS Office Anwendungen (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) sowie E-Learing-Tools und Videokonferenz-Programme

Erste Kenntnisse und Erfahrungen im Projekt-/ Veranstaltungsmanagement wünschenswert

Gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift

Interesse am Amateurfußball

Das erwartet dich bei uns:

Ein kollegiales und motiviertes Team und viele spannende Aufgaben und Einblicke in einer Schnittstellen-Abteilung des HFV

Voraussichtlich 2-3 Tage mobiles Arbeiten

Eine Vergütung von 400€ pro Monat und Unterstützung beim Erwerb einer Trainerlizenz

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du davon überzeugt bist, dass du unseren Vorstellungen entsprichst und in unser Team passt, dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung.

Deine Unterlagen schickst Du bitte bis zum 20. Januar 2023 ausschließlich per Email an: praktikum-vve@hfv-online.de

HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V.

Stephanie Nöthen

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt am Main

[hfv]