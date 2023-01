HFV sucht Pflicht-Praktikanten*in (m/w/d) im Bereich Kommunikation und Marketing

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen zum 1. März 2023 einen

Pflicht-Praktikanten*in (m/w/d) im Bereich Kommunikation und Marketing (40 Stunden pro Woche)

am Standort Frankfurt und im mobilen Arbeiten.

Zu den Aufgaben zählen unter anderem:

• Unterstützung der Abteilung Kommunikation und Marketing

• Unterstützung und Einsatz beim Bitburger Hessenpokal Finale im Rahmen des Finaltag der Amateure am 03. Juni 2023

• Übernahme eigener Recherche-Projekte und Mitarbeit bei der Erstellung von Dokumentationsunterlagen im Sponsoring

• Erstellen eines Bilderarchivs für Sponsoringzwecke

Das bringst du mit:

• Eingeschriebener Student*in im Bereich Sportmarketing, Sportmanagement oder ähnliches sowie eine Bescheinigung über ein Pflichtpraktikum

• Den Wunsch Dein Pflichtpraktikum im Fußball zu absolvieren

• Bereitschaft auch am Abend oder am Wochenende zu arbeiten (bei entsprechendem Zeitausgleich)

• Sehr gute Kenntnisse der Office Anwendungen, Adobe InDesign und Photoshop wünschenswert

• Sehr gute Deutschkenntnisse

• Hohe Serviceorientierung sowie strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

• idealerweise bereits erste Praxiserfahrung durch Praktika oder andere Tätigkeiten

Das erwartet dich bei uns:

• Ein kollegiales und motiviertes Team und vielen spannende Aufgaben und Einblicke in einer Schnittstellen-Abteilung des HFV

• Voraussichtlich 2-3 Tage mobiles Arbeiten

• Eine Vergütung von 400 Euro pro Monat und Unterstützung beim Erwerb einer Trainerlizenz

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und Du davon überzeugt bist, dass Du unseren Vorstellungen entsprichst und in unser Team passt, dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung.

Deine Unterlagen schickst Du bitte ausschließlich per Email mit dem Betreff "Praktikum Marketing" an: personal@hfv-online.de

Hessischer Fußball-Verband e.V. Otto-Fleck-Schneise 4 60528 Frankfurt

