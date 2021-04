HFV sucht IT-Systemkaufmann / Informatikkaufmann (m/w/d)

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen schnellstmöglich

eine*n IT-Systemkaufmann/Informatikkaufmann (m/w/d)

mit Schwerpunkt Office365 (40 Stunden pro Woche) am Standort Frankfurt am Main. Einsätze am Standort Grünberg sind möglich.

Zu den Aufgaben zählen unter anderem:

Mitwirkung bei der Implementierung von Office365

Zukünftige*r Hauptansprechpartner*in für Office365

Technischer Ansprechpartner für die Internetseite

ITK: Konzeption, Organisation und Optimierung, Bedarfsanalysen, etc.

Durchführung von Digitalisierungsprojekten und deren technische Betreuung (z. B. Online-Schulungsportale, etc.)

First-Level-Support/Anwenderbetreuung für Haupt- und Ehrenamt

Schulung und Weiterentwicklung von diversen IT-Anwendungen (insbesondere DFBnet und Office 365)

Software Lizenzmanagement

Informations- und Datenmanagement sowie Erstellung von Analysen

Zusammenarbeit mit Referaten, Verbandsausschüssen, Dienstleistern, etc.

Mitwirkung bei der Administration der DFBnet-Anwendungen

Das bringen Sie mit:

Abgeschlossene Ausbildung zum IT-Kaufmann/-frau oder vergleichbare Qualifikation

Hohes Engagement, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein

Selbständige und strukturierte Arbeitsweise sowie dienstleistungsorientiertes Denken und Handeln

Spaß daran, Wissen zu teilen und die Fähigkeit, Zusammenhänge verständlich zu erklären

Sehr gute Teamfähigkeit

Sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Wort und Schrift

Professionelles, freundliches Auftreten sowie hohe Umsetzungsstärke

Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung

Zeitliche Flexibilität (Einsätze am Abend oder am Wochenende möglich)

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie davon überzeugt sind, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen und in unser Team passen, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Ihre Unterlagen schicken Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 17. Mai 2021 ausschließlich per E-Mail an:

HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V.

z. Hd. Kathrin Schneider

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt am Main

Kathrin.schneider@hfv-online.de

