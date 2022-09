HFV sucht IT-Systemadministrator*in (m/w/d)

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen schnellstmöglich eine(n)

IT-Systemadministrator*in (m/w/d)

(40 Stunden pro Woche) am Standort Frankfurt am Main und im mobilen Arbeiten. Einsätze am Standort Grünberg sind möglich.

Zu den Aufgaben zählen unter anderem:

Verantwortung für eine (noch) hybride Microsoft Infrastruktur (Umstieg auf Clouddienste)

Betreuung von Servern / Notebooks und Netzwerkadministration

Verwaltung der M365 Umgebung (SharePoint, Exchange, Teams)

Digitalisierung und Optimierung vorhandenen Prozessen

Supportunterstützung für Kolleg*innen und Ehrenamt bei IT Fragen

Unterstützung für Vereine bei IT-Programmen (DFBnet)

Eskalation & Kontakt zu externen Dienstleistern

Einführung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur (M365 / Cloud DMS)

Das bringst Du mit:

Abgeschlossene Berufsausbildung zum Fachinformatiker*in oder ein vergleichbarer Abschluss

Fundierte Kenntnisse im Bereich Netzwerktechnik und im Umgang mit Produkten von Microsoft (Azure, Office 365, Windows Server)

Hohe Serviceorientierung sowie strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

Sehr gute Deutschkenntnisse

Wünschenswert ITIL

Affinität zum Fußballsport

Das erwartet Dich bei uns:

Die Freiheit gemeinsam mit Kolleg*innen aus verschiedenen Abteilungen Prozesse mitzugestalten, zu digitalisieren und im weiteren Verlauf zu optimieren

Schnittstellenfunktion zwischen allen hauptamtlichen sowie ehrenamtlichen Kolleg*innen

Ein kollegiales Arbeitsumfeld in einem kleinen Team bei direkter Berichterstattung an die Geschäftsführung

Voraussichtlich 2-3 Tage mobiles Arbeiten

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du davon überzeugt bist, dass Du unseren Vorstellungen entsprichst und in unser Team passt, dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung.

Deine Unterlagen schickst Du bitte unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung bis zum 17. Oktober 2022 ausschließlich per E-Mail an:

HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V.

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt am Main

personal@hfv-online.de

[hfv]