HFV sucht IT-Systemadministrator*in

Der Hessische Fußball - Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2.100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen schnellstmöglich eine(n) IT - Systemadministrator*in ( m/w/d)

(40 Stunden pro Woche) am Standort Frankfurt am Main und im mobilen Arbeiten. Einsätze am Standort Grünberg sind möglich.

Zu den Aufgaben zählen unter anderem:

• Verantwortung für eine (noch) hybride Microsoft Infrastruktur (Umstieg auf Clouddienste)

• Betreuung von Servern / Notebooks und Netzwerkadministration

• Verwaltung der M365 Umgebung (SharePoint, Exchange, Teams)

• Digitalisierung und Optimierung vorhandenen Pr ozessen

• Supportunterstützung für Kolleg*innen und Ehrenamt bei IT Fragen

• Unterstützung für Vereine bei IT - Programmen (DFBnet)

• Eskalation & Kontakt zu externen Dienstleistern

• Einführung und Weiterentwicklung der IT - Infrastruktur (M365 / Cloud DMS)

Das bringst Du mit:

• Abgeschlossene Berufsausbildung zum Fachinformatiker *in oder ein vergleichbarer Abschluss

• Fundierte Kenntnisse im Bereich Netzwerktechnik und im Umgang mit Produkten von Microsoft (Azure, Office 365, Windows Server)

• Hohe Serviceorientierung sowie strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

• Sehr gute Deutschkenntnisse

• Wünschenswert ITIL

• Affinität zum Fußballsport

Das erwartet Dich bei uns:

• Die Freiheit gemeinsam mit Kolleg*innen aus verschiedenen Abteilungen Prozesse mitzugestalten, zu digitalisieren und im weiteren Verlauf zu optimieren.

• Schnittstellenfunktion zwischen allen hauptamtlichen sowie ehrenamtlichen Kolleg*innen

• Ein kollegiales Arbeitsumfeld in einem kleinen Team bei direkter Berichterstattung an die Geschäftsführung

• Voraussichtlich 2 - 3 Tage mobiles Arbeiten

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du davon überzeugt bist , dass Du unseren Vorstellungen entsprichst und in unser Team passt , dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung. Deine Unterlagen schickst Du bitte unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung bis zum 31 . Oktober 2022 ausschließlich per E - Mail an:

HESSISCHER FUSSBALL - VERBAND e.V.

Otto - Fleck - Schneise 4

60528 Frankfurt am Main

personal@hfv-online.de​

[hfv]