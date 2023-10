HFV sucht eine*n Social-Media-Redakteur*in

Der Hamburger Fußball-Verband e.V. sucht eine*n

Social-Media-Redakteur*in

zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

Ihre Aufgabe wird sein, alle für den Hamburger Fußball-Verband relevanten Themen zur Förderung der Amateurfußball-Entwicklung in den Social-Media-Kanälen öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren. In ihre Zuständigkeit fallen die operative Tätigkeit im Tagesgeschäft der Verbands-Kommunikation im Bereich der Sozialen Medien, aber auch die Mitarbeit in der Pressestelle; dabei insbesondere die Arbeit an strategischen Themen sowie die Umsetzung der erarbeiteten Konzepte. Dazu zählen nicht nur die Pflege und Weiterentwicklung der eigenen Social-Media-Kanäle, sondern auch die Konzipierung und Umsetzung eines Service- und Schulungsangebots im Bereich Social Media für die Mitarbeiter der HFV-Mitgliedsvereine.

Das Anforderungsprofil:

Sehr gute Kenntnisse im Bereich Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, u.v.m.)

Erfolgreich abgeschlossenes Studium in einem für den Journalismus relevanten Fachbereich oder vergleichbare Berufserfahrung

Referenzen als freier Mitarbeiter oder Praktikant im Bereich des Sport-Journalismus

Anwenderkenntnisse der MS-Office-Programme und in Photoshop

Crossmediale Erfahrungen

Sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift

Erfahrungen als Vereinssportler/-in und/oder im Ehrenamt im Amateurfußball

Gute Präsentationsfähigkeiten und Englischkenntnisse

Die Stelle ist Bestandteil der "Zukunftsstrategie Amateurfußball" des DFB und seiner Landesverbände. Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und Gehaltsvorstellung senden Sie bitte per E-Mail an den Hamburger Fußball-Verband e.V., z.Hd. des Geschäftsführers,

Herrn Karsten Marschner

karsten.marschner@hfv.de

