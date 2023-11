HFV sucht DFB-Mobil Teamer*in (m/w/d)

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit mehr als 500.000 Mitgliedern in 2100 Vereinen der größte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Regionen Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und Fulda qualifizierte Trainer*innen auf Honorarbasis als

DFB-Mobil Teamer*in (m/w/d).

Im Rahmen des Projekts DFB-Mobil besucht der HFV seine Mitgliedsvereine sowie Grundschulen direkt vor Ort auf dem jeweiligen Vereins- bzw. Schulgelände. Der Besuch des DFB-Mobils gliedert sich in zwei Themenblöcke: Bei einem Demo-Training werden den Trainer*innen und Lehrer*innen des besuchten Vereins bzw. der besuchten Schule aktuelle Trainingsmethoden im Kinder- und Jugendbereich vermittelt. Im Anschluss daran erhalten die Trainer*innen und Lehrer*innen konkrete Informationen zu den Qualifizierungsangeboten des HFV und DFB.

Zu Deinen Aufgaben zählen unter anderem:

Durchführung der Veranstaltungen vor Ort

Zusammenarbeit mit dem Landesverband

Ansprechpartner für Vereine und Schulen

Motivation der teilnehmenden Trainer*innen/Lehrer*innen zum Besuch von weiterführenden Qualifizierungsangeboten des HFV

Teilnahme an Schulungsveranstaltungen/Fortbildungen

Das bringst Du mit:

Mindestens Inhaber*in der Trainer C Lizenz

Zeitliche Flexibilität/Verfügbarkeit (Termine werktags vor 16.30 Uhr bei Vereinsbesuchen; Schulbesuche fallen in die Morgenstunden - die zeitliche Verfügbarkeit hierzu hat nicht oberste Priorität)

Spaß am Umgang mit Menschen (insbesondere mit Kindern und Jugendlichen)

Selbstständiges und verantwortungsvolles Arbeiten

Hohe Kommunikationsfähigkeit/flexible Erreichbarkeit

Teamfähigkeit

Das erwartet Dich bei uns:

Mitarbeit in einem hochmotivierten, fußballbegeisterten Team

Abwechslungsreiche, ausgearbeitete Trainingsmodule je nach Bedarf

Adäquate Bezahlung auf Honorarbasis

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du davon überzeugt bist, dass Du unseren Vorstellungen entsprichst und in unser Team passt, richte bitte Deine schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, sportlichem Werdegang und einem kurzen Motivationsschreiben bis spätestens 10. Dezember 2023 ausschließlich in elektronischer Form (maximale Dateigröße 4 MB) an:

HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V.

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt am Main

stefan.heck@hfv-online.de

Für nähere Informationen und Fragen steht Dir in der Abteilung Verbands- und Vereinsentwicklung Herr Stefan Heck (069/677282-556, stefan.heck@hfv-online.de) gerne zur Verfügung.

