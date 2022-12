HFV sucht DFB-Mobil-Koordinator*in (m/w/d) auf Minijob Basis

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2.100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen für die südliche Hälfte Hessens zum 01.01.2023 eine(n)

DFB-Mobil-Koordinator*in (m/w/d) auf Minijob Basis

(voraussichtlich 37,5 Stunden/Monat)

Das Projekt „DFB-Mobil“ wird seit 2009 erfolgreich durchgeführt und wurde nun durch den Deutschen Fußball-Bund bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Im Rahmen der Maßnahme werden die HFV-Mitgliedsvereine sowie hessische Grundschulen direkt vor Ort besucht. Bei den Besuchen werden den Trainer*innen bzw. Lehrkräften aktuelle Trainings- sowie Ausbildungsmethoden im Kinder- und Jugendfußball vermittelt.

Zu den Aufgaben zählen unter anderem:

Planung und Organisation der DFB-Mobil Veranstaltungen im Landesverband bzw. dem zugeteilten Verantwortungsbereich Hessen Süd

direkter Ansprechpartner für Vereine, Schulen, Landesverband und DFB

Koordination und Einteilung der DFB-Mobil-Teamer

Unterstützung der PR-Arbeit der Aktion

Teilnahme an Schulungsveranstaltungen/Fortbildungen des DFB und HFV

Das bringen Sie mit:

Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie schnelle Auffassungsgabe

Hohes Maß an Eigeninitiative, Engagement, Flexibilität und Organisationstalent

Gewissenhafte, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

Kenntnisse in der Verwaltung und ein sicherer Umgang mit Microsoft 365

Sicheres Auftreten, Kontaktfreudigkeit

Eine Affinität zum Sport und Fußball setzen wir genauso voraus, wie gute Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie davon überzeugt sind, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen und in unser Team passen, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Ihre Bewerbung schicken Sie bitte unter bis zum 21.12.2022 ausschließlich per E-Mail (maximale Dateigröße 4 MB) an:

HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V.

z. Hd. Stefan Heck

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt am Main

stefan.heck@hfv-online.de

[hfv]