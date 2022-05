HFV sucht Aushilfe in der Passstelle (m/w/d)

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2.100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen befristet für den Zeitraum vom 06.06.2022 bis zum 09.09.2022 eine

Aushilfe in der Passstelle (m/w/d)

(30 – 35 Stunden pro Woche)

am Standort Frankfurt am Main.

Zu Ihren Aufgaben zählen unter anderem:

Bearbeitung, Überprüfung und Verwaltung von eingehenden Passanträgen

Telefonsupport an der Service-Hotline für die Vereine des HFV Mitteilung des Bearbeitungsstands Recherche im DFBnet-Pass

Datenerfassung von Anträgen auf Erteilung einer erstmaligen Spielerlaubnis

Händische Ablage von Anträgen, Beschriftung der Ordner

Öffnen und Sortieren der Eingangspost

Das bringen Sie mit:

Hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit

Idealerweise Verständnis für die Struktur eines Sportverbandes durch aktive Tätigkeit als Spieler, Schiedsrichter, Trainer oder Funktionär

Freundliches Auftreten und Serviceorientierung

Belastbarkeit und Sorgfältigkeit

Eine Affinität zum Sport und Fußball setzen wir genauso voraus, wie gute Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie davon überzeugt sind, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen und in unser Team passen, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis zum 17.05.2022 ausschließlich per E-Mail (maximale Dateigröße 4 MB) an:

HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V.

z. Hd. Stefan Heck

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt am Main

stefan.heck@hfv-online.de

