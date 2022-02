HFV sucht Abteilungsleiter*in Spielbetrieb (m/w/d)

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine*n Abteilungsleiter*in Spielbetrieb (m/w/d)

(40 Stunden pro Woche) am Standort Frankfurt am Main. Einsätze am Standort Grünberg sind möglich.

Zu den Aufgaben zählen unter anderem:

• Organisation aller Vorgänge in der Abteilung Spielbetrieb einschließlich Personalführung sowie deren Weiterentwicklung

• Ansprechpartner auf dem Gebiet Spielbetrieb für Vereine, Verbände, Verbandsgremien sowie ehren- und hauptamtliche Verbandsmitarbeiter*innen

• Betreuung und Beratung des zugewiesenen Fachausschusses

• Strategische Planung und Weiterentwicklung des Bereiches Spielbetrieb in Verbindung mit dem Ehrenamt und der Geschäftsführung

• Steuerung und Begleitung von Projekten

• Bearbeitung von spielbetriebsbezogenen Aufgaben, wie z.B.:

- Mitarbeit bei der Spielplanerstellung und Planung des Spielgeschehens

- Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung des Bitburger-Hessenpokals, des Futsal Hessenpokals, der Spiele der Futsal-Hessen-Auswahl sowie des Futsal-Ligaspielbetriebs

- Erstellung von Beschlussvorlagen

- Bearbeitung verbandsinterner Verwaltungs- und Rechtsmittelverfahren und Vorbereitung erforderlicher Ordnungsänderungen mit Bezug zum Spielbetrieb in Abstimmung mit der Rechtsabteilung

- Vorbereitung und Begleitung von Sitzungen, wie bspw. Ausschusssitzungen oder Rundenbesprechungen

Das bringen Sie mit:

• Abgeschlossenes Studium aus dem Bereich Sportmanagement, Sportwissenschaften, der Betriebswirtschaft oder einem vergleichbaren Studiengang bzw. Ausbildung oder mehrjährige einschlägige Tätigkeit in einem Verein oder Verband

• Eigeninitiative, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

• Teamorientierung und Erfahrungen in der Personalführung

• Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, hohes Engagement und gute Auffassungsgabe

• Rhetorisches und sicheres Auftreten

• Erfahrung in Projektmanagement in Verbindung mit termingerechter Umsetzung

• Erfahrung bzgl. der Arbeit in ehrenamtlichen Strukturen und/oder einer Sportorganisation

• Affinität zum Fußballsport

Wünschenswert:

• Juristische Grundkenntnisse bzw. Vorkenntnisse bezüglich verbandsrechtlicher Regelwerke

• Kenntnisse in Microsoft365

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie davon überzeugt sind, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen und in unser Team passen, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Ihre Unterlagen schicken Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem möglichen Einstiegsdatum bis zum 31. März 2022 ausschließlich per E-Mail an:

HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V.

z. Hd. Zühal Arslan

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt am Main

personal@hfv-online.de

[hfv]