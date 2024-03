Heute noch um Tickets fürs Pokalfinale in Berlin bewerben

Welche Mannschaften in das Endspiel um den DFB-Pokal der Männer am Samstag, 25. Mai 2024 (ab 20 Uhr), im Berliner Olympiastadion einziehen, wird sich erst in den Halbfinalpartien zwischen dem 1. FC Saarbrücken und 1. FC Kaiserslautern am 2. April (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky) sowie Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf am 3. April (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und bei Sky) entscheiden.

Fans können sich noch um Finaltickets im DFB-Ticketshop bewerben. Anmeldeschluss ist der heutige Donnerstag, 21. März 2024, um 18 Uhr. Unter allen Bewerber*innen werden die begehrten Eintrittskarten verlost. Die Zuteilung der Tickets wird voraussichtlich in der 14. Kalenderwoche erfolgen.

Karten sind in dieser Bestellphase in drei Kategorien erhältlich und kosten zwischen 70 und 170 Euro. Pro Bestellung können maximal vier Tickets geordert werden. In einer späteren Verkaufsphase erhalten die beiden Finalisten ein Kartenkontingent, das sie über die klubeigenen Verkaufskanäle anbieten werden. Menschen mit Behinderung (Rollstuhlfahrer/Sehbehinderte/Gehörlose) steht dieses Bestellformular zur Verfügung, das per E-Mail an ticket-service@dfb-events.de geschickt werden muss.

VIP-Karten im Ticketportal

VIP-Tickets fallen nicht in die Bewerbungsphase und können bis zu einer Anzahl von sechs Karten direkt im DFB-Ticketportal gebucht werden. Lediglich während der Bewerbungsphase für reguläre Tickets ist eine Buchung im DFB-Ticketportal nicht möglich. Ab dem 22. März 2024 können Onlinebuchungen wieder ganz normal durchgeführt werden.

Es stehen noch ausreichend VIP-Tickets für den Zeitraum nach der Bewerbungsphase zur Verfügung. Wer mehr als sechs VIP-Karten benötigt oder sich für die Buchung einer Loge interessiert, kann sich gerne jederzeit an das DFB-Hospitality-Team unter Hospitality@dfb.de wenden. Eine Übersicht über die VIP-Angebote gibt es hier.

Der DFB warnt vor dem Erwerb von Eintrittskarten bei nicht-autorisierten Tickethändlern!

[dg]