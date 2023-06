Heute noch Tickets fürs Vietnam-Spiel holen!

Über den Bieberer Berg zur Frauen-WM: In ihrem vorletzten Länderspiel vor der Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland trifft die Frauen-Nationalmannschaft heute (ab 18.15 Uhr) in Offenbach erstmals in ihrer Länderspielgeschichte auf Vietnam. Tickets für das Frauen-Länderspiel im Stadion am Bieberer Berg können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden.

Sitzplatzkarten sind in zwei Kategorien erhältlich und kosten zwischen 20 und 25 Euro (ermäßigt 15 bis 20 Euro). Stehplatztickets gibt es für 9 Euro (ermäßigt 7 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 8 Euro und für einen Stehplatz 6 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen kosten 6 Euro pro Person und sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar (nur Stehplatzbereich).

[dg]