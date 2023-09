Heute live: Start in Eliterunde gegen Kroatien

Das Warten hat ein Ende: Heute um 18.30 Uhr startet die deutsche Futsal-Nationalmannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte in die Eliterunde der WM-Qualifikation. Auf dem Weg zur Endrunde 2024 in Usbekistan trifft das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld als eines der zwanzig besten europäischen Teams in der Chemnitzer Richard-Hartmann-Halle auf Kroatien. Die Partie wird live auf dem YouTube- und dem Twitch-Kanal des DFB übertragen. Im Pay-TV ist das Auftaktmatch der Eliterunde bei DAZN zu sehen.

"Dass wir überhaupt in der Eliterunde stehen, ist für unser Team und den Futsal in Deutschland ein großer Erfolg", sagt Marcel Loosveld vor dem Hintergrund, dass die deutsche Futsal-Nationalmannschaft erst 2015 gegründet und 2016 ihr erstes offizielles Länderspiel absolviert hat. "Als 26. der UEFA-Rangliste treffen wir in Kroatien, dem Fünften, auf eines der besten europäischen Teams. Sie haben eine überragende Mannschaft, die in den vergangenen Jahren sehr starke Leistungen gezeigt hat." Ein offizielles Länderspiel der beiden Nationalteams gab es im Futsal bislang allerdings noch nie.

Weitere Gruppengegner der DFB-Auswahl sind Frankreich und die Slowakei. Gegen jeden der drei Gruppengegner wird bis Ende Dezember je ein Heim- und ein Auswärtsspiel ausgetragen. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2024.

Die weiteren Spieltermine in der Eliterunde

Spieltag 20.09.2023 Frankreich – Deutschland (Laval) Spieltag 05.10.2023 Deutschland – Slowakei (EWS-Arena, Göppingen) Spieltag 09.10.2023 Slowakei – Deutschland (Levice) Spieltag 15.12.2023 Kroatien – Deutschland (Slavonski Brod) Spieltag 20.12.2023 Deutschland – Frankreich (BallsportArena, Dresden)

