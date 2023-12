Heute live im Stream: WM-Qualifikation gegen Kroatien

Endspurt für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation: Im vorletzten Spiel der Eliterunde trifft das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld heute um 20 Uhr in Slavonski Brod auf Kroatien. Die Begegnung wird live auf dem YouTube-Kanal des DFB übertragen.

Zum Abschluss der WM-Qualifikation trifft die DFB-Auswahl dann am 20. Dezember um 18.30 Uhr in der bereits ausverkauften Dresdner BallsportARENA auf Frankreich. Um noch Chancen auf die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2024 in Usbekistan zu haben, müsste das deutsche Team gegen die beiden favorisierten Teams aus Kroatien und Frankreich gewinnen.

"Das werden für uns alle noch einmal zwei echte Highlights", sagt Loosveld. "Ich denke, dass wir in die beiden Rückspiele gegen Kroatien und Frankreich auch etwas ruhiger gehen können, als das in den Hinspielen noch der Fall war." Die beiden ersten Partien unter den Top 20 Europas gingen mit 5:1 und 6:2 an Kroatien bzw. Frankreich, ehe die DFB-Auswahl beim vergangenen Heimspiel in Göppingen gegen die Slowakei den ersten Sieg (4:3) feiern konnte und nach vier Spielen in der Eliterunde aktuell bei drei Punkten steht.