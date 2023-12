Heute live im Stream: WM-Qualifikation gegen Frankreich

In ihrem letzten Spiel des Jahres trifft die deutsche Futsal-Nationalmannschaft heute um 18:30 Uhr in der ausverkauften Dresdner BallsportARENA auf Frankreich. Die Partie, die für beide Mannschaften den Abschluss in der Eliterunde der WM-Qualifikation bildet, wird live auf dem YouTube-Kanal des DFB und auf DAZN übertragen. Die Vorberichterstattung startet bereits um 18 Uhr.

Seit April 2022 hatte sich die DFB-Auswahl erfolgreich durch die Vor- und Hauptrunde der WM-Qualifikation gespielt und dabei erstmals die sogenannte Eliterunde erreicht, in der die 20 besten europäischen Teams in fünf Vierergruppen um die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2024 in Usbekistan spielen.

"Wir werden in ausverkaufter Halle noch einmal alles geben, um ein erfolgreiches Länderspieljahr und die WM-Qualifikation gegen einen sehr starken Gegner positiv abzuschließen", sagt Cheftrainer Marcel Loosveld vor dem Duell mit den Franzosen, die sich in der vergangenen Woche bereits das WM-Ticket sichern konnten. Das deutsche Team hat nach fünf von sechs Spielen in der Eliterunde drei Punkte auf dem Konto und damit keine Chance mehr, sich für die WM zu qualifizieren. Gegen Kroatien unterlag Deutschland zweimal (1:5 und 0:4), gegen den dritten Gruppengegner, die Slowakei, steht eine ausgeglichene Bilanz mit einem Sieg und einer Niederlage (4:3 bzw. 3:4). Das Hinspiel in Frankreich ging mit 6:2 an den WM-Teilnehmer.

Faninfos: Anreise mit dem ÖPNV empfohlen

Der Einlass in die BallsportARENA Dresden zum Länderspiel gegen Frankreich ist ab 17 Uhr möglich. Aufgrund weiterer Veranstaltungen in Dresden ist in der Innenstadt sowie auf den Zubringern mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Es ist zu erwarten, dass die umliegenden Parkplätze stark beansprucht sein werden, weshalb eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen wird.

Die BallsportARENA ist am besten mit der Linien 4, 6, 9 oder 11 der Dresdner Verkehrsbetriebe AG zu erreichen über die Haltestelle "Kongresszentrum / Haus der Presse". An der Haltestelle "Dresden Mitte" hält zudem die S-Bahn.

Parkmöglichkeiten für PKWs in unmittelbarer Nähe zur Halle gibt es hier:

Parkhaus Mitte Dresden - ca. 100m entfernt (Magdeburger Str. 1, 01067 Dresden)

Parkplatz an der Weißeritzstraße - ca. 50m entfernt (Weißeritzstr. 38, 01067 Dresden)

[hr]