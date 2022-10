Hessisches Duell im Achtelfinale

Das hessische Nachbarschaftsduell zwischen Bundesligist Eintracht Frankfurt und Zweitligatabellenführer SV Darmstadt 98 ist eines der Highlights im Achtelfinale des DFB-Pokals. Titelverteidiger RB Leipzig empfängt im Bundesligaduell die TSG Hoffenheim. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund im Rahmen der ARD-Sportschau mit Ziehungsleiter Oliver Bierhoff und "Losfee" Maria Asnaimer, Torjägerin des Siebtligisten TuS Germania Lohauserholz-Daberg und mit 93 Treffern aus 33 Spielen in der vergangenen Saison Gewinnerin der Torjägerkanone für alle. Rekordsieger FC Bayern München tritt beim 1. FSV Mainz 05 an.

Zudem kommt es zum badischen Duell zwischen Zweitligist SV Sandhausen und dem Finalisten der Vorsaison SC Freiburg sowie mit dem VfL Bochum gegen Borussia Dortmund zu einem Bundesligaklassiker. Im einzigen Duell zweier Zweitligisten gastiert in der Neuauflage des Pokalfinals von 1962 Fortuna Düsseldorf beim 1. FC Nürnberg.

Die Achtelfinalpartien werden am 31. Januar/1. Februar oder 7./8. Februar 2023 ausgetragen. Das Finale im Olympiastadion Berlin ist für den 3. Juni 2023 terminiert.

Das Achtelfinale

Bundesliga - Bundesliga

1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg

VfL Bochum - Borussia Dortmund

1. FSV Mainz 05 - Bayern München

RB Leipzig - TSG Hoffenheim

Bundesliga - 2. Bundesliga

SV Sandhausen - SC Freiburg

SC Paderborn 07 - VfB Stuttgart

Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98

2. Bundesliga - 2. Bundesliga

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf

[dfb]