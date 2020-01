Hessischer FV sucht Vertretung für Bereich Veranstaltungsmanagement

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2.100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen für den Zeitraum vom 23. März bis zum 3. Juli 2020 einen

Mitarbeiter in Bereich Veranstaltungsmanagement (m/w/d) als Abwesenheitsvertretung

(Vollzeit 40 Stunden pro Woche)

Die Stelle ist der Abteilung Verbands- und Vereinsentwicklung zugeordnet. Dienstort ist Frankfurt am Main.

Zu Ihren Aufgaben zählen unter anderem:

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung verschiedener Fußballveranstaltungen im Bereich Fußball für Ältere (AH-Hessenpokalfinale, Ü40-, Ü50-, Ü60-Hessencups) in Zusammenarbeit mit dem Verbandsausschuss für Freizeit- und Breitensport

- Unterstützung bei weiteren HFV-Veranstaltungen (z. B. Einführungsveranstaltung für neue Verbandsmitarbeiter, Dankeschön-Wochenende, Verbandstag)

- Erledigung des Tagesgeschäfts im Bereich Freizeit- und Breitensport

Wir erwarten:

- Abgeschlossene Berufsausbildung

- Gewissenhafte, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

- Gutes Organisationsvermögen und schnelle Auffassungsgabe

- Hohe Kommunikations-/Teamfähigkeit sowie Einsatzbereitschaft (auch am Abend- und an Wochenenden)

- Affinität zum Sport und insbesondere zum Fußball und Kenntnisse der Verbandsstrukturen

- Führerscheinklasse B

Wir bieten eine interessante Aufgabe im Bereich des organisierten Sports sowie die Mitarbeit in einem hochmotivierten Team. Wenn Sie sich von dieser Aufgabe angesprochen fühlen, möchten wir Sie gerne kennenlernen.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte bis zum 14. Februar 2020 ausschließlich in elektronischer Form (maximale Dateigröße 4 MB) an:

Hessischer Fußball-Verband e.V.

Stephanie Nöthen

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt

stephanie.noethen@hfv-online.de

Für nähere Informationen und Fragen steht Ihnen in die Leiterin der Abteilung Verbands- und Vereinsentwicklung Stephanie Nöthen (069/677282-241) gerne zur Verfügung.

